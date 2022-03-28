Стоит ли покупать автомобиль из США под санкциями

Стоимость подержанных американских автомобилей на аукционах в марте упала на 20-30%, что открывает для клиентов окно возможностей, заявил владелец белорусской компании carsusa.by Евгений Михневич. По его словам, цена вопроса снизилась из-за уменьшения спроса со стороны российских и украинских покупателей. Однако это делает покупку машины из США более выгодной для конечного потребителя, отметил Михневич в интервью с сайтом av.by.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Павел Бедняков/РИА Новости

"У меня было порядка 25 заказов до 24 февраля — это клиенты, готовые приобрести автомобиль. Из них уже порядка 20 человек сказали: "Давайте возьмем паузу, мы не знаем, что и как будет". Но остались те, кто не против продолжить сотрудничество", — сказал Михневич.

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Он пояснил, что клиентов беспокоит динамика спецоперации на Украине, и они из-за этого "берут паузу в сделке". Свою роль сыграл и рост курса доллара, отметил Михневич.

"Пока наши американские партнёры не сказали: "Стоп, не покупаем автомобили", — мы продолжим работать", — добавил он.

Владелец российского бизнеса по доставке автомобилей из США Виктор Емельяненко рассказал Youtube-каналу "Приехали", что сейчас приходится искать новые пути для завоза в страну американских машин. В частности, рассматриваются варианты транспортировки через Казахстан.

"Раньше мы везли, как правило, все это на страны Прибалтики и потом автовозами оттуда вывозили через Белоруссию. Но сейчас это очереди, причем очереди неимоверные. Там по несколько суток стоят. Дело в том, что весь трафик, который раньше шел через Украину, он весь сейчас идет в обход, с Европы", — сказал Емельяненко.

По его словам, перевозчики резко повысили цены на свои услуги либо просто отказываются от контракта.

Как отметил предприниматель, доставка американских автомобилей через Владивосток сейчас тоже заблокирована, потому что маршрут проходит по территории Японии.

В настоящее время ввоз в Россию любых легковых автомобилей из США запрещен. Речь идет как о новых, так и подержанных машинах. Однако компании могут обойти эти ограничения, проложив трафик через третьи страны, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

В случае, если дилеры, находящиеся в другом государстве, не имеют права перепродавать машины в другую страну, российским компаниям придется самостоятельно растаможивать их и ввозить в РФ. Это приведет к повышению стоимости машины, пояснил изданию независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.