Рынок люксовых авто в РФ за два месяца прибавил 7%

За январь-февраль 2022 года российские покупатели приобрели 1021 автомобиль класса «люкс», о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Прирост продаж таких машин составил +7% к результату за аналогичный период прошлого года — 954 автомобиля.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

Примечательно, что в феврале сегмент авто класса «люкс» показал годовой прирост на 11% и вырос в продажах до 586 ед. авто.

Лидер продаж в сегменте люксовых автомобилей не меняется. Первое место удерживает Mercedes-Benz S-Класса, который за первые два месяца 2022 года был продан в стране в количестве 274 ед., что на 123% превысило прошлогодний результат — 123 авто.

На второе место вышел BMW 7-Серии с результатом 102 реализованных автомобиля, что на 31% ниже продаж за январь-февраль 2021 года — 148 авто.

Продажи BMW 6-Серии GT за тот же период сократились на 51% и составили 99 ед. (против прошлогодних 201 шт.), что стало третим результатом в сегменте.

Топ-5 самых продаваемых моделей класса «люкс» в России за период января-февраля 2022 года дополнили Audi A5 — 76 ед. авто (-41,5%) и Porsche Taycan — 74 проданных машины (-16%).