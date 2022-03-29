Стоимость владения автомобилем: как сократить расходы?

Сегодня на автомобильном рынке наблюдаются не лучшие времена. Авто дорожают по причине отсутствия поставок в Россию машин и комплектующих. Эксперты поделились, каким образом автолюбители могут сократить свои расходы на эксплуатацию транспортных средств.

Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС Георгий Шпикалов / ТАСС

На фоне значительного снижения доходов населения страны, повышаются расходы, касающиеся обслуживания машин. Эксперты сервиса ГК «АвтоСпецЦентр» поведали, как автомобилисты могут снизить растраты, касающиеся содержания транспортных средств, а также на чём не требуется экономить. В среднем для содержания легковых автомобилей класса «В» российские граждане затрачивают 140 000 – 170 000 руб./год. Стоимость владения машины включает расходы на ОСАГО/КАСКО, транспортные налоги, горючее, резину, техническое обслуживание. Практически 40 процентов расходов, касающихся обслуживания машин, являются связанными с потерями так называемой остаточной стоимости.

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Эксперты заявили, что уменьшить траты по содержанию авто можно при помощи трёх основных способов. Речь об экономии на топливе, страховании, а также обслуживании. Каждый вариант обладает рядом недостатков. Специалисты не рекомендуют переходить на топливо, относящееся к более низкому классу. Дело в том, что это будет способствовать снижению ресурса мотора. Для экономии лучше уменьшить расход топлива, перейдя к более спокойной манере езды.

Из проведённых исследований следует, что агрессивное вождение будет способствовать повышению расхода горючего на автотрассе на 33 процента. В случае езды по городу, этот показатель увеличивается на 5%. Если поменять манеру управления авто, на бензине автолюбители могут сэкономить в среднем до 28 000 руб.

Дополнительно для сокращения расходов на содержание автотранспорта можно самостоятельно осуществлять проведение некоторых работ, связанных с обслуживанием. К примеру, следует осуществлять замену стеклоочистителей либо жидкости в бачке очистила стекла, масла, фильтров. Для большинства прочих операций требуются специальные навыки. Их нельзя выполнить без помощи высококвалифицированных мастеров сервисных центров.

Более сложные ремонтные работы лучше доверить настоящим профессионалам, потому что для этого нужно воспользоваться специальным оборудованием, четко соблюдая технологические стандарты. Речь идёт о диагностике топливных форсунок, замене масла в «автомате», ремонте турбины, демонтаже стекол и т.п.

Не следует экономить на автомобильных запчастях. В случае применения неоригинальных образцов деталей, увеличивается риск поломок. Ещё это является поводом, чтобы аннулировать сервисную гарантию.

Не следует экономить на качестве моторных масел и частоте их замены. Для сведения к минимуму увеличенного трения механизмов мотора, важно пользоваться маслом, соответствующим рекомендациям автопроизводителей. Сроки замены техжидкости обычно указывают в технической специальной документации авто. Неправильная частота замены масла может стать причиной поломки мотора.