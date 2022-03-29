Новинки марта: Mazda, Renault, Alfa Romeo и другие

Зарубежные автопроизводители готовят новинки, которые очень скоро появятся в продаже. Однако эти модели на российский рынок поставляться, скорее всего, в ближайшее время не будут.

Фото: Mazda CX-60 Mazda CX-60

Подзаряжаемый гибрид кроссовер Mazda CX-60 поднялся в категорию премиум, составив конкуренцию Lexus. Параметры новинки следующие: длина – 4 745 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 890 мм. В плане дизайна ничего особенного не наблюдается. Машина может похвастать вместительным багажником – 570 литров, при сложенных задних сиденьях – 1 726 литров.

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Модель оснастили электронной системой КРС, которая позволяет сократить крены на поворотах за счет подтормаживания заднего колеса. Mazda CX-60 стала первой мощной полноприводной версией. Пиковая отдача системы составляет 327 лошадиных сил. Полного заряда хватает на 63 километра в электрорежиме. Кроме электрического режима предусмотрено еще 4 режима.

Новый кроссовер Renault Austral построен на платформе CMF-CD3, общей с Nissan Qashqai. Интересным решением модели стало полноуправляемое шасси. Салон авто отделан дорогими материалами, здесь же присутствует полностью цифровая приборная панель с большим экраном. Мощность силовой установки составляет от 120 до 200 лошадиных сил.

Renault Austral

Новый кроссовер предлагает оптимальный уровень комфорта, вместительность, практичность, легкость управления. Конкурентом авто является Volkswagen Tiguan. Если вы хотите узнать, как ухаживать за кожаным салоном, читайте нашу следующую статью.

Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale был представлен еще в 2019 году, но его выпуск затянулся до 2022 года. Автомобиль построен на одной платформе с такими авто, как Jeep Compass, Fiat 500X.

Alfa Romeo Tonale

В интерьере авто задействуются традиционные стилистические приемы, объем сенсорных панелей сокращен до минимума. Производитель предлагает разные силовые агрегаты от дизеля до электрического двигателя. В Россию Alfa Romeo не поставляется уже на протяжение многих лет и в ближайшее время изменений не предвидится.

Электрический седан Mercedes-AMG EQE представлен сразу в двух индексах: 43 и 53. Первый вариант оснащен двумя электрическими моторами, итоговой мощностью 476 лошадиных сил. Разгон до 100 км осуществляется за 4.2 секунды. Запаса хода хватает на 533 километров.

Mercedes-AMG EQE

53-й Mercedes предлагает более убедительную динамику – разгон до 100 км осуществляется за 3.5 секунды. Мощность двигателя достигает до 687 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде достигает 517 км. Оба электромобиля оснащены пневмоподвеской и полноуправляемым шасси. Car.ru сообщал, как нужно выбирать седан.

Микроавтобус Volkswagen ID.Buzz представлен в электрическом формате. Машина отличается ярким стильным дизайном с ретро-элементами. Машина предлагается в единственной заднеприводной версии. Автобус оснащен двигателем мощностью 204 л.с. На одном заряде Volkswagen ID.Buzz проезжает 450 километров.

Volkswagen ID.Buzz