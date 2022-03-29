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5 часов назад

Как выбрать предпусковой подогреватель: принцип работы, виды, достоинства, недостатки

Car.ruCar.ru

На рынке автомобильных аксессуаров есть много полезного оборудования, которое выручает в случае поломок. К примеру, сейчас многие автопроизводители, которые поставляют транспортные средства в Россию, предлагают в качестве опции приобрести и установить автономный предпусковой подогреватель двигателя и салона. Такое дополнение является незаменимым элементом, особенно для северо-восточных регионов страны. Но что делать, если в списке оборудования к определенной модели не предусматривается подогреватель? Его можно приобрести и установить самостоятельно. Другой вопрос - есть ли от него реальная польза?

Как выбрать предпусковой подогреватель
Фото: Car.ruCar.ru

Сперва стоит рассмотреть, что собой представляет предпусковой подогреватель. Это небольшое устройство, которое может обеспечить прогрев силового агрегата без его включения. Кроме того, такое оборудование нагревает воздух в салоне транспорта для размораживания стекол, если они покрылись льдом. Прибор включает несколько элементов - котел, теплообменник, камера сгорания, топливный насос и дополнительный насос, который прогоняет по системе жидкость охлаждения. Кроме того, есть другие комплектующие - термореле, блок управления и устройство, которое активирует предпусковой подогреватель.

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Устанавливается такое оборудование в подкапотное пространство. Монтаж проводится просто - теплообменник устройства подключается к малому контуру системы охлаждения мотора. Электронный блок управления тоже нужно подключить - к электросети транспортного средства. Лучше всего доверять такую процедуру специалистам.

Второй важный момент - определиться, как именно будет подключаться устройство. Это может быть подключение из салона автомобиля, использование пульта дистанционного управления или мобильного телефона. Первый вариант является самым дешевым - 2500 рублей вместе с установкой. Недостаток заключается в том, что для управления и настройки нужно находиться в салоне автомобиля. Второй вариант более дорогой - 9000 рублей. Третий считается самым удобным, так как при этом с собой не нужно носить дополнительное устройство. Все управление можно осуществлять с мобильного телефона.

Принцип управления простой. Автомобилист просто устанавливает определенное время, в которое будет включаться подогреватель. В его камеру сгорания будет поступать бензин или дизель. Топливо перемешивается с воздухом, а полученная смесь воспламеняется от свечи зажигания. Тепло, которое будет выделяться, начнет накапливаться в теплообменнике - оно прогоняется по малому контуру и нагревает мотор. Аналогичным образом отапливается и салон. Как только показатель температуры дойдет до ограничения, термореле отключит вентилятор печки. Так автомобилист может заранее прогреть мотор и салон и отправиться в путь.

Виды. При выборе устройства следует обратить внимание на основные особенности. Если рассматривать предпусковые подогреватели, можно выделить несколько видов - жидкостные и воздушные. Как правило, для легковых авто используются первые, воздушные задействованы для специальной техники, грузовиков и автобусов. Главное отличие - большие габариты воздушного устройства. Из-за этого оно производит больше тепла, чем жидкостное, и потребляет больше горючего.

Жидкостные нагреватели тоже можно поделить на виды - для компактных автомобилей, универсальные, для внедорожников. Все они отличаются по габаритам и расходу топлива.

Преимущества и недостатки. Заметим, что плюсов у предпусковых подогревателей больше, чем минусов. К примеру, автовладелец обеспечивает себе дополнительные удобства - прогретый заранее мотор и салон. Кроме того, это продлевает срок службы силового агрегата. Несмотря на то, что большая часть современных моторов способна запускаться даже в сильный мороз, это отрицательно сказывается на ресурсе.

Есть у подогревателей и недостатки - высокая стоимость. Как правило, за установку и покупку приходится отдавать 40 000 рублей. Еще один минус - увеличение расхода топлива.

Автоэксперт,
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