Как выбрать предпусковой подогреватель

На рынке автомобильных аксессуаров есть много полезного оборудования, которое выручает в случае поломок. К примеру, сейчас многие автопроизводители, которые поставляют транспортные средства в Россию, предлагают в качестве опции приобрести и установить автономный предпусковой подогреватель двигателя и салона. Такое дополнение является незаменимым элементом, особенно для северо-восточных регионов страны. Но что делать, если в списке оборудования к определенной модели не предусматривается подогреватель? Его можно приобрести и установить самостоятельно. Другой вопрос - есть ли от него реальная польза?

Сперва стоит рассмотреть, что собой представляет предпусковой подогреватель. Это небольшое устройство, которое может обеспечить прогрев силового агрегата без его включения. Кроме того, такое оборудование нагревает воздух в салоне транспорта для размораживания стекол, если они покрылись льдом. Прибор включает несколько элементов - котел, теплообменник, камера сгорания, топливный насос и дополнительный насос, который прогоняет по системе жидкость охлаждения. Кроме того, есть другие комплектующие - термореле, блок управления и устройство, которое активирует предпусковой подогреватель.

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Устанавливается такое оборудование в подкапотное пространство. Монтаж проводится просто - теплообменник устройства подключается к малому контуру системы охлаждения мотора. Электронный блок управления тоже нужно подключить - к электросети транспортного средства. Лучше всего доверять такую процедуру специалистам.

Второй важный момент - определиться, как именно будет подключаться устройство. Это может быть подключение из салона автомобиля, использование пульта дистанционного управления или мобильного телефона. Первый вариант является самым дешевым - 2500 рублей вместе с установкой. Недостаток заключается в том, что для управления и настройки нужно находиться в салоне автомобиля. Второй вариант более дорогой - 9000 рублей. Третий считается самым удобным, так как при этом с собой не нужно носить дополнительное устройство. Все управление можно осуществлять с мобильного телефона.

Принцип управления простой. Автомобилист просто устанавливает определенное время, в которое будет включаться подогреватель. В его камеру сгорания будет поступать бензин или дизель. Топливо перемешивается с воздухом, а полученная смесь воспламеняется от свечи зажигания. Тепло, которое будет выделяться, начнет накапливаться в теплообменнике - оно прогоняется по малому контуру и нагревает мотор. Аналогичным образом отапливается и салон. Как только показатель температуры дойдет до ограничения, термореле отключит вентилятор печки. Так автомобилист может заранее прогреть мотор и салон и отправиться в путь.

Виды. При выборе устройства следует обратить внимание на основные особенности. Если рассматривать предпусковые подогреватели, можно выделить несколько видов - жидкостные и воздушные. Как правило, для легковых авто используются первые, воздушные задействованы для специальной техники, грузовиков и автобусов. Главное отличие - большие габариты воздушного устройства. Из-за этого оно производит больше тепла, чем жидкостное, и потребляет больше горючего.

Жидкостные нагреватели тоже можно поделить на виды - для компактных автомобилей, универсальные, для внедорожников. Все они отличаются по габаритам и расходу топлива.

Преимущества и недостатки. Заметим, что плюсов у предпусковых подогревателей больше, чем минусов. К примеру, автовладелец обеспечивает себе дополнительные удобства - прогретый заранее мотор и салон. Кроме того, это продлевает срок службы силового агрегата. Несмотря на то, что большая часть современных моторов способна запускаться даже в сильный мороз, это отрицательно сказывается на ресурсе.