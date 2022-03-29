Лишиться машины и денег: новые схемы мошенничества перекупщиков

Из-за дефицита новых автомобилей все больше покупателей обращается к вторичному рынку. При покупке подержанной машины всегда есть риск натолкнуться на неблагонадежного продавца, иногда там встречаются и настоящие мошенники.
Прежние схемы обмана покупателей уже не работают. В интернете есть целый ряд сайтов, позволяющих проверить любые обременения на автомобиль, наличие у него криминального прошлого. Поэтому злоумышленники придумывают все новые схемы, разоблачить которые не так-то просто. Связаны они с деятельностью перекупщиков, пишет aif.ru.
Принцип их работы - спекулятивный: купить подешевле, продать подороже. Если перекупщику удастся уговорить покупателя на сделку, то он передает ему наличные, забирает документы и подписывает договор. Однако оформлять после этого сделку и регистрировать машину он не спешит. Бывает так, что перекупщики убеждают продавца оставить открытый договор купли-продажи с незаполненной графой "покупатель".
Далее перекупщик начинает искать покупателя. Когда клиент находится, то автомобиль ему продают от лица предыдущего владельца. Перекупщик может объяснить, что он является его доверенным лицом и прочее. В этот момент покупатель должен насторожиться, поскольку договор и расписка составляются от имени прежнего хозяина машины, а не от того, кто фактически продает автомобиль.
Именно здесь возможна мошенническая составляющая. Прежний владелец машины может отдать в ГИБДД договор купли-продажи просто для того, чтобы подстраховаться и снять с себя право собственности.
И поэтому договор перекупщика со следующим покупателем будет уже недействителен. В ГИБДД могут предложить новому автовладельцу самостоятельно разобраться со старым собственником.
А это уже благодатная почва для многочисленных трат. Перекупщик может требовать денег за переоформление документов. Мошенники не гнушаются тем, чтобы заставить платить прежнего автовладельца, ведь налицо два договора купли-продажи, что является уголовно наказуемым.
Злоумышленники даже могут заставить прежнего собственника вернуть выплаченные деньги. Поэтому при продаже автомобиля нужно максимально обезопасить себя от подобных сценариев, не доверять оформление документов перекупщикам, не подписывать договоров и расписок на чужое имя.