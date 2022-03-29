Лишиться машины и денег: новые схемы мошенничества перекупщиков

Из-за дефицита новых автомобилей все больше покупателей обращается к вторичному рынку. При покупке подержанной машины всегда есть риск натолкнуться на неблагонадежного продавца, иногда там встречаются и настоящие мошенники.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Прежние схемы обмана покупателей уже не работают. В интернете есть целый ряд сайтов, позволяющих проверить любые обременения на автомобиль, наличие у него криминального прошлого. Поэтому злоумышленники придумывают все новые схемы, разоблачить которые не так-то просто. Связаны они с деятельностью перекупщиков, пишет aif.ru.

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Принцип их работы - спекулятивный: купить подешевле, продать подороже. Если перекупщику удастся уговорить покупателя на сделку, то он передает ему наличные, забирает документы и подписывает договор. Однако оформлять после этого сделку и регистрировать машину он не спешит. Бывает так, что перекупщики убеждают продавца оставить открытый договор купли-продажи с незаполненной графой "покупатель".

Далее перекупщик начинает искать покупателя. Когда клиент находится, то автомобиль ему продают от лица предыдущего владельца. Перекупщик может объяснить, что он является его доверенным лицом и прочее. В этот момент покупатель должен насторожиться, поскольку договор и расписка составляются от имени прежнего хозяина машины, а не от того, кто фактически продает автомобиль.

Именно здесь возможна мошенническая составляющая. Прежний владелец машины может отдать в ГИБДД договор купли-продажи просто для того, чтобы подстраховаться и снять с себя право собственности.

И поэтому договор перекупщика со следующим покупателем будет уже недействителен. В ГИБДД могут предложить новому автовладельцу самостоятельно разобраться со старым собственником.

А это уже благодатная почва для многочисленных трат. Перекупщик может требовать денег за переоформление документов. Мошенники не гнушаются тем, чтобы заставить платить прежнего автовладельца, ведь налицо два договора купли-продажи, что является уголовно наказуемым.