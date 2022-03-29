На производство новых электрокаров выделят 13 млрд рублей

Развитие сегмента электрифицированного транспорта в России пока только зарождается. В стране есть сразу несколько проектов по созданию и производству отечественных электрокаров. Одни нацелены на коммерческий транспорт, а другие планируют представить линейку бюджетных машин для эксплуатации в городе. Но всеобщее внимание в последнее время привлек новый проект, который будут развивать в Липецкой области. Речь идет о целой линейке электрокаров марки Evolute.

Фото: Car.ru Car.ru

В Липецкой области будет налажено производство электрифицированного транспорта под брендом Evolute. Известно, что организацией сборки машин будет заниматься компания “Моторинвест”. Несмотря на то, что проект относительно новый, на его развитие уже определили размер инвестиций. По предварительной информации, за 11 лет должно быть потрачено 13 млрд рублей. За этот же период известен и объем выпущенных транспортных средств - 242 000 электрокаров. Недавно специнвестконтракт, регламентирующий данные условия, был подписан компанией и администрацией Липецкой области.

Видео дня

Денис Мантуров, занимающий должность министра промышленности и торговли РФ, отметил, что установленные инвестиции и объемы производства являются плановыми. Ожидается, что к завершению установленного срока действия СПИКа уровень локализации продукции сможет достигать 5 000 баллов.

Пока в модельном ряду нового бренда Evolute запланировано 5 электрокаров. По предварительной информации, пробег на полном заряде будет достигать 200 – 700 км. Точные даты старта проекта представители все еще не раскрывают. Нет точных сведений, на каком этапе находится производственный план - создание проектов или готовые ходовые макеты. От этого будут зависеть и сроки начала сборки техники.

Напомним, что компания ООО “Моторинвест” получила известность благодаря своей сборочной площадке, которая находится в Липецкой области. На этом заводе ранее выпускались автомобили марок Great Wall и Changan. Ранее сообщалось, что потенциальным партнером “Моторинвест” может быть концерн из Китая Sokon Group. Последний занимается выпуском транспортных средств, комплектующих для них, садовой техники и мотоциклов. Продукция выходит на рынок под разными марками. Однако официального подтверждения данной информации так и не появилось.

Очевидно, что процесс развития собственной линейки электрокаров может занять длительное время, особенно без помощи сторонних компаний. Сначала нужно освоить платформу для электрических машин, а затем на ее базе развивать создание разных автомобилей. Если у “Моторинвест” нет подготовленной базы, процесс выпуска отечественных электрокаров может затянуться.