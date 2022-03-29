В конце марта в РФ снижаются цены на многие автомобили

Если ситуация в регионе меняется каким-то образом, например падает интерес со стороны покупателей, то логично, что дилер производит ответные действия и снижает цену, чтобы покупателей привлечь. Поэтому сейчас эти колебания будут наблюдаться постоянно и чуть ли не каждый день. Сейчас тому, кто действительно ищет автомобиль, нужно обзванивать всех продавцов, даже лично приезжать и пытаться торговаться, как в старые добрые времена, потому что фактической цены, которую рекомендует представительство автомобильной компании в России, не существует. Все работают по фактической погоде. Поэтому эти новости о том, что где-то цены упали, где-то поднялись, где-то взлетели, где-то резко опустились, так или иначе будут появляться. Пока все не устаканится на автомобильном рынке, так и будет происходить.