В конце марта в РФ снижаются цены на многие автомобили

Цены на автомобили в конце марта снижаются, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на дилеров. В чем могут быть причины? Какой уровень цен на автомобили стоит ожидать?
В конце марта снижаются цены на многие автомобили в России. Об этом сообщают журналисты «Фонтанки» со ссылкой на дилеров Санкт-Петербурга.
О том, будут ли российские дилеры массово снижать цены и какого уровня следует ожидать в ближайшее время, рассказывает заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков:
— Все зависит от текущей ситуации в каждом конкретном городе, регионе. Дилеры работают по тем автомобилям, которые есть у них в доступе на складах самого дилера или на складах представительства. В зависимости от интересов покупателей, от дефицита на рынке дилер устанавливает цены. Конечно, это все происходит косвенным методом, путем навязывания дополнительных услуг, установки ковриков, допоборудования, всего чего угодно, то есть всеми правдами и неправдами дилер пытается назначить такую цену, которая ему лично выгодна.
Если ситуация в регионе меняется каким-то образом, например падает интерес со стороны покупателей, то логично, что дилер производит ответные действия и снижает цену, чтобы покупателей привлечь. Поэтому сейчас эти колебания будут наблюдаться постоянно и чуть ли не каждый день. Сейчас тому, кто действительно ищет автомобиль, нужно обзванивать всех продавцов, даже лично приезжать и пытаться торговаться, как в старые добрые времена, потому что фактической цены, которую рекомендует представительство автомобильной компании в России, не существует. Все работают по фактической погоде. Поэтому эти новости о том, что где-то цены упали, где-то поднялись, где-то взлетели, где-то резко опустились, так или иначе будут появляться. Пока все не устаканится на автомобильном рынке, так и будет происходить.
— Касательно дефицита в автосалонах: есть ли какие-то марки, модели, которые невозможно приобрести россиянам?
— Только те покупатели, которые пытаются заказать автомобиль, именно заказать в производстве, им под разными предлогами отказывают. Но это очевидно, поскольку и логистические цепочки нарушены, не очень понятно, что с импортом автомобилей, особенно премиальных, из Америки, из Японии, из Европы, все это сейчас под запретом, на стопе. И те покупатели, которые раньше приходили к дилеру и заказывали автомобили в конкретной комплектации, когда можно выбрать отдельные опции по своему запросу и автомобиль с присвоения VIN-номера записывается под конкретного клиента, сейчас дилеры стараются такие заказы не принимать.
О причинах снижения стоимости авто Business FM поговорила с директором по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александром Кустовым:
«Дефицит в автосалонах сохраняется, особенно эта ситуация наблюдается у дилеров премиальных брендов. Мы ощущаем тренд на снижение цен, это касается рынка и новых автомобилей, и с пробегом. Сейчас курс рубля относительно доллара и евро несколько стабилизировался, некоторые дистрибьюторы уже думают о том, чтобы откатить частично те повышения, которые они сделали не так давно. Но пока это только разговоры, пока нет сто процентов уже принятых решений.
Но и если мы говорим про уровень цен, который стоит ждать на российском рынке, я думаю, что его клиенты могут посчитать самостоятельно, взяв курс рубля относительно доллара, который устаканится в ближайшее время, соотнести его с курсом примерно 75 рублей за доллар и сопоставить его с теми ценами, которые были до середины февраля. Это примерно тот процент повышения, с которым мы должны столкнуться. Возможно, чуть выше, потому что из-за ситуации в мире были нарушены логистические цепочки поставок, поэтому доставка комплектующих и автомобилей для многих производителей на текущий момент дороже, чем была, можно еще добавить 5-10 процентных пунктов».
По словам эксперта, на текущий момент у многих дилеров сократились продажи. Снижение спроса связано с недавним ажиотажем на рынке и с высокой ключевой ставкой ЦБ.