Чревато ремонтом: какие ошибки часто приводят к поломке авто

Автомобилисты, не очень хорошо знакомые с устройством своей машины, склонны думать, что она способна выдержать работу в любых условиях. Но даже самые надежные иномарки могут сломаться, если водители не будут соблюдать простые требования. Специалисты перечислили, которые в перспективе могут нанести серьезный вред вашему автомобилю.

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Оставление на передаче

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Оставление автомобиля с механической коробкой на передаче – одна из опаснейших привычек. Многие, следуя старым советам, предпочитают не пользоваться ручным тормозом, считая, что он может закиснуть или порваться. Но дело в том, что и газораспределительный механизм современных моторов не рассчитан держать высокую нагрузку при выключенном зажигании. Во время стоянки давление на ремень возрастает, зубья смещаются, из-за чего сбивается работа механизма. В крайнем случае могут повредиться настройки ГРМ, что приведет к поломке двигателя. Поэтому при парковке рекомендуется пользоваться "ручником" и затягивать его посильнее.

Резкий старт

Резкий старт без предварительного прогревания представляет опасность для двигателя, пишет портал Auto.mail.ru. Если не давать машине хотя бы минуту поработать на холостых, то такое авто долго не проездит. Важно дать маслу прокачаться, и только затем медленно начинать движение, прогревая мотор на ходу без резких разгонов и торможений.

Перегрев турбины

На турбонаддуве в первую очередь сказывается нарушение правил эксплуатации. Под высокой нагрузкой он быстро нагревается до температуры в несколько сотен градусов. Если сразу после холодного старта раскрутить турбированный двигатель до красной зоны, а через пару сотен метров заглушить двигатель, то это скажется на состоянии трубины самым пагубным образом.

Нога на педали сцепления

На автомобилях с МКПП многие начинающие водители часто ездят, удерживая левую ногу на педали сцепления. Кажется, что так удобнее, но в действительности узел постоянно испытывает давление на выжимной подшипник, который чуть-чуть разжимает фрикционные диски. Они проскальзывают и греются. Поэтому даже незначительный выжим педали, пусть и без потери тяги, провоцирует негативные нагрузки внутри узла. Со временем такая привычка может привести к довольно дорогостоящему ремонту.