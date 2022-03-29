Не навредить и не переплатить: признаки некачественного шиномонтажа

Дабы не навредить автомобилю при сезонной смене резины и не переплатить за сервис, следует обходить стороной центры шиномонтажа, где работают нечестные на руку сотрудники. Рассказываем, как вычислить такие точки.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Евгений Одиноков/ РИА Новости

Встречаем по одежке

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Некоторые выводы об уровне шиномонтажа можно сделать уже по внешнему виду здания.

Как правило конторы, открывающиеся на один сезон, выдают ветхое и грязное помещение и даже кустарно сделанная вывеска. Внутри помещения вас должно насторожить отсутствие у сотрудников униформы, грязные рабочие места, хаотично разбросанный инструмент и изношенное оборудование (в частности, лапы монтажного станка могут не иметь защитных пластиковыми накладок).

Ищем мойку для колес

Сразу бегите из шиномонтажа, где перед работой по переобувке колеса не проходят стадию мойки и очистки проектора. В противном случае провести балансировку корректно не получится - помешают засевшие в протекторе камни и налипшая грязь. Лучше, чтобы мойка была в виде специального контейнера с автоматической сушкой.

Смотрим за перебортировкой

Также внимательно следим, какие материалы шиномонтажники используют при посадке резины на диск. Если для этих целей используют мыло вместо монтажной пасты, это то же самое, как если бы на мойке вам мыли машину водой без автошампуня. При использовании мыльного раствора возрастает риск повреждения бортового кольца покрышки. Но еще хуже, если для смазки используется моторное масло, которое буквально разрушает резину.

Смотрим за балансировочными грузиками

Прежде всего, грузики, которые используют для балансировки, должны быть обязательно новыми. Между тем, нередко в особенности в шиномонтажах, базирующихся у трассы, вместо новеньких свинцовых грузиков пускают в дело старые, снятые с колес других авто.

У бывших в употреблении аналогов, как правило, ослаблена скоба, удерживающая их на диске, соответственно, шансы, что грузик слетит и колесо разбалансируется, увеличиваются. Также откажитесь от шиномонтажа, где устанавливают китайские клеящиеся грузики из стали. Такие провоцируют коррозию, плохо держатся на диске, а, отвалившись, могут попасть в тормозной механизм и повредить его элементы.

Наблюдаем за сервисменами

Насторожить должно, если шиномонтажники используют один подкатной домкрат для подъема всего борта и работы соответственно сразу с двумя колесами (так может пострадать порог и даже нарушиться геометрия кузова).

Очень плохо также, когда сотрудники прикручивают гайки или болты сразу шуруповертом, не начав предварительно вкручивать их руками. В таком случае шансы повредить резьбу достаточно велики, и такая небрежность может вылиться в затратный ремонт. Обратите внимание также на то, как затягиваются болты. Если дело ограничивается гайковертом без проверки динамометрическим ключом, в такой шиномонтаж лучше не заезжать.

Дополнительные услуги

Вас должно насторожить также, если сотрудники шиномонтажа активно навязывают вам дополнительные услуги типа необходимости очистки грязных ступиц и предложения купить новые болты или гайки, потому что старые якобы заржавели.