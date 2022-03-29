Восемь самых дорогих нарушений ПДД

Нарушение правил дорожного движения может обойтись российским водителям в сумму до 500 тысяч рублей. "Рамблер" составил список самых больших штрафов для тех, кто не любит соблюдать законы на дороге.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Рамиль Ситдиков / РИА Новости

1. Полмиллиона за пьяную езду по статье УК

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В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, за такое нарушение водителям полагается штраф в размере до 500 тысяч рублей — в случае, если они уже имеют судимость по данной статье за "пьяные" ДТП с погибшими и пострадавшими. За это предусмотрено и лишение свободы, сообщала "Российская газета".

2. Полмиллиона за пьяную езду на трамвае (тоже уголовка)

Штраф до 500 тысяч рублей может быть назначен по той же 264 статье УК за управление трамваем в пьяном виде. Об этом сообщает сайт "ПДД Мастер", где приводится таблица нарушений, актуальных на 1 марта 2022 года.

Как уточняется, такое наказание может быть назначено лицу, находящемуся в состоянии опьянения и "имеющему судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264" (в том числе за нарушение ПДД, повлекшее гибель людей или причинение тяжкого вреда здоровью).

3. До 300 тысяч за повторную пьяную езду

Кроме того, по статье 264 УК, штраф до 300 тысяч рублей может быть назначен человеку, который управлял автомобилем или трамваем в состоянии опьянения и при этом ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

4. До 30 тысяч за езду для водителей, лишенных прав

Статья 12.7 КоАП предполагает штраф до 30 тысяч рублей для водителей, лишенных прав управления транспортным средством. Такое же наказание полагается за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему водительской лицензии либо лишенному ее.

5. До 30 тысяч рублей за передачу управления пьяному водителю

Если вы передадите управление вашим автомобилей пьяному человеку, то вам тоже грозит штраф до 30 тысяч рублей (в соответствии со статьей 12.8 КоАП). Столько же придется заплатить водителям, севшим за руль в нетрезвом в виде, в случае, если их нарушение не носит уголовного характера.

6. До 30 тысяч рублей тем, кто выпил после ДТП

Употребление алкоголя или наркотиков после дорожной аварии тоже карается штрафом в размере до 30 тысяч рублей (статья 12.27 КоАП).

7. До 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования

Такую же сумму придется заплатить тем, кто не хочет проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения (статья 12.26).

8. До 25 тысяч за причинение вреда здоровью средней тяжести