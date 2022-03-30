В России отзывают кроссоверы Infiniti

Росстандарт согласовал отзыв 689 автомобилей Infiniti в России. Речь идет о кроссоверах QX60, выпуущенных в период с 7 декабря 2014 по 15 декабря 2020 года. В ходе проверок выяснилось, что на автомобилях первого поколения может самопроизвольно заглохнуть двигатель прямо во время движения. Исправить дефект Infiniti собирается путем обновления программного обеспечения, но посетить сервисные центры владельцам автомобилей все же придется.

Фото: © Infiniti © Infiniti

На сайте Росстандарта сообщается, что из-за ошибки вариатора DZ1, установленного на гибридных кроссоверах Infiniti QX60, блок управления бензоэлектрической силовой установкой «может среагировать несоответствующим образом». Результатом может стать отключение мотора во время езды с включением светового индикатора.

Infiniti подготовит обновление программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой. Замена ПО для владельцев проблемных машин будет бесплатной: их пригласят в сервисные центры японской марки по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте ведомства.