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4 часа назад

Под отзывную кампанию попали 689 Infiniti из-за глохнущих двигателей

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Росстандарт согласовал отзыв 689 автомобилей Infiniti в России. Речь идет о кроссоверах QX60, выпуущенных в период с 7 декабря 2014 по 15 декабря 2020 года. В ходе проверок выяснилось, что на автомобилях первого поколения может самопроизвольно заглохнуть двигатель прямо во время движения. Исправить дефект Infiniti собирается путем обновления программного обеспечения, но посетить сервисные центры владельцам автомобилей все же придется.

В России отзывают кроссоверы Infiniti
Фото: © Infiniti© Infiniti

На сайте Росстандарта сообщается, что из-за ошибки вариатора DZ1, установленного на гибридных кроссоверах Infiniti QX60, блок управления бензоэлектрической силовой установкой «может среагировать несоответствующим образом». Результатом может стать отключение мотора во время езды с включением светового индикатора.

Infiniti подготовит обновление программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой. Замена ПО для владельцев проблемных машин будет бесплатной: их пригласят в сервисные центры японской марки по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте ведомства.

Infiniti готовит новый кроссовер, который появится в 2025 году

Что касается QX60 второго поколения, который ждали в России еще в 2021 году, то в феврале на сайте Росстандарта наконец появилось одобрение типа транспортного средства, позволяющее начать продажи. Однако с середины марта действует запрет на ввоз в РФ автомобилей из США, откуда планировалось поставлять новинку. Вместе с тем Япония тоже вводит похожий мораторий: он вступит в силу 5 апреля и затронет премиальные машины.

Итоги года: самые крупные отзывы автомобилей в России

Автоэксперт,Кроссовер,Infiniti QX60,Росстандарт,
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