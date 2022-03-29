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3 часа назад

Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

Мария Иванова

Не секрет, что, покупая подержанную машину, вы можете получить кота в мешке. Поэтому перед тем как сделать важное приобретение, стоит проверить автомобиль на предмет отсутствия юридических проблем, а также убедиться в его нормальном техническом состоянии. Издание "АвтоВзгляд" рассказывает, как это сделать.

Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой
Фото: Илья НаймушинИлья Наймушин

1. Исключаем технические проблемы

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При выборе автомобиля с пробегом важно убедиться, что он не попадал в ДТП, хотя бы в серьезные. Ведь в России давно существует хорошо отлаженный бизнес, основанный на закупке разбитого авто за бесценок, его последующем восстановлении и продаже. Иногда один автомобиль собирают из двух, пострадавших в аварии.

Еще одна распространенная проблема — скрученный пробег. К такой уловке часто прибегают хозяева машин, которые использовались в такси.

Чтобы исключить все вышесказанное, издание советует всевозможными способами изучить историю автомобиля. Например, можно узнать в дилерском центре, не приезжала ли интересующая вас машина для ремонта в одну из СТО сети. Также важно обратить внимание на даты прохождения плановых техосмотров и величину пробега. Если обнаружатся какие-либо несостыковки, от покупки такого автомобиля лучше отказаться.

Если при изучении ПТС выяснится, что продавец и владелец автомобиля — разные люди, скорее всего, вы имеете дело с посредником, который понятия не имеет об истинном техническом состоянии машины. В этом случае покупку тоже лучше отменить.

2. Исключаем юридические проблемы

За продавцом автомобиля может числиться целый список неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Поставить такое авто на учет в ГИБДД будет невозможно. Кроме того, проданная машина может находиться в залоге у банка, или же ее через суд могут делить наследники умершего владельца.

Чтобы исключить подобные случаи, следует "пробить" интересующую вас машину через сервис проверки штрафов ГИБДД, обратиться в бюро кредитных историй или связаться с судебными приставами. Разумеется, такая проверка займет много времени, сил и влетит в копеечку.

Но можно пойти более легкими путями. Первый потребует от вас некоторых знаний и умений пользоваться платными базами данных, в которых собирается официальная история автомобиля (обращения в страховые, типы ремонтов и пробеги) — речь про сервисы типа "Автотека", "Автокод", "Auto.ru". Второй — куда более затратный — воспользоваться услугами автоподборщиков, которые помогут найти "чистый" автомобиль под ваш бюджет.

Автоэксперт,ГИБДД,
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