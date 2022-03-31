Раскрыт интерьер электроседана BMW i3

В распоряжении китайского портала Autohome.com.cn оказалась первая фотография салона электрического седана i3 для рынка КНР. Модель, которая представляет собой батарейную версию 3 Series, получила изогнутую панель, объединяющую два экрана, и оригинальный селектор трансмиссии. По предварительным данным, премьера новинки состоится на грядущем автосалоне в Пекине, если выставку не отменят из-за новой вспышки коронавируса в Китае.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

На единственном пока снимке интерьера можно рассмотреть пару дисплеев — виртуальную панель приборов и экран мультимедийной системы, которые находятся под единым стеклом. Их размер не указан, однако известно, что аналогичная панель устанавливается и на BMW i4, и в случае с этой моделью диагональ экранов составляет 12,3 и 14,9 дюйма соответственно. Пульт управления дополнительными функциями и «шайбу» на центральной консоли тоже, по всей видимости, позаимствовали у i4, зато переключатель передач у i3 оригинальный.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Экстерьер модели уже не является секретом — еще в декабре фотографии электромобиля без камуфляжа появились в базе Минпромторга КНР. Новинка выйдет на китайский рынок в мае 2022 года в единственной модификации eDrive35 L с электромотором на 210 киловатт (286 л.с.) и 400 Нм момента и батареей емкостью 70,3 киловатт-часа. Дальность хода без подзарядки составит около 526 километров в китайском цикле CLTC. Время разгона до «сотни» — 6,2 секунды, чуть медленнее бензиновой версии с индексом 330i.

Внешне же батарейная четырехдверка практически не отличается от обновленного BMW 3 серии, который предлагается в Китае в удлиненном варианте. Электромобиль выдают разве что синие акценты на решетке и бамперах, а также отсутствие выхлопных патрубков. При этом электрический i3 длиннее обычного седана на 11 сантиметров.