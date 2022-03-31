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1 час назад

Renault может покинуть российский рынок

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В качестве одного из вариантов выхода из российских активов французская компания рассматривает возможность передать свою долю в «АвтоВАЗе» российскому инвестору. Причем, скорее всего, «Ростеху», который является вторым владельцем предприятия, ее передать не удастся, поскольку российская госкорпорация находится под санкциями.

Кто купит российские активы Renault?
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Renault Group, а если смотреть шире, то альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, принадлежат 68% «АвтоВАЗа», «Ростеху» — 32%. На «АвтоВАЗе» сейчас производят Renault Logan и Renault Sandero. Остальные модели: Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano до 23 марта делали на заводе Renault в Москве. Сейчас производство приостановили. По сообщению агентства Bloomberg, французская фирма хочет избавиться от доли в российском предприятии.

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Выпуск Logan и Sandero вряд ли остановят мгновенно, поскольку быстро начать делать на этих линия другие машины не получится, а пустые заводы просто никто не купит, говорит генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Такие сделки в любом случае требуют определенного времени для подготовки, нужно прорабатывать последующие шаги, потому что нужно будет обеспечивать работу логистических цепочек, сложно будет единомоментно наладить производство других каких-то автомобилей на существующих предложенных мощностях, где производятся автомобили Renault разных моделей, и поэтому нужно будет, чтобы эти модели все равно какое-то время еще, в рамках какого-то соглашения производились. Ну и, конечно, немаловажным вопросом является также выполнение всех гарантийных обязательств перед покупателями».

Renault плотно сотрудничает с Россией в автомобилестроении еще с 1970-х годов, а производство авто французской марки в нашей стране началось в 1998 году, когда Renault и правительство Москвы основали компанию «Автофрамос». В 2012-м французы выкупили 100% акций предприятия, а в 2014-м переименовали его в «Renault Россия». Параллельно, альянс Renault-Nissan увеличивал свою долю в «АвтоВАЗе».

Для Renault российский рынок важен: в прошлом году он стал вторым по объемам продаж после Франции. Поэтому вариантов развития событий много: в компании могут принять решение остаться или разрешить «АвтоВАЗу» выпускать машины на их платформах. Но в худшем случае могут и уйти.

Что будет выпускать российская компания тогда? Говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«АвтоВАЗ» останется абсолютно российским предприятием с теми платформами, которые у него были, которых сейчас не так много, и они, к сожалению, уже не совсем молодые. Наиболее молодая платформа — это Vesta, но и ей уже тоже изрядное количество лет. Да, можно выпускать практически все, что выпускается сейчас. Это как минимум две Niva, это Granta, это наименее импортозависимые модели. И Vesta можно выпускать, просто она требует большей работы над импортозамещением».

Эксперты говорят, что в Renault есть большие планы на то, чтобы делать новые автомобили брендов Dacia, Renault и Lada на одних и тех же платформах. Сейчас это обычная практика для автомобильных компаний в мире. Если одинаковые детали можно ставить не на одну модель, а на десять разных, это сильно снижает себестоимость.

Так что французская компания вряд ли хочет уходить. Но у Renault есть и другие крупные рынки, многие из которых находятся в Европе, которыми компания не хочет рисковать. Поэтому, вероятно, неплохой стратегией будет затеять длительный процесс передачи активов в надежде, что ситуация изменится.

Автоэксперт,Renault Logan,Renault Sandero,Renault Duster,Nissan Terrano,Dacia,Renault,Nissan,Lada,Максим Кадаков,Дмитрий Чумаков,Ростех,Правительство Москвы,Автоваз,
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