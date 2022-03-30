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30 марта

В РФ предложили ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные авто

Никита Бородкин

В России предложили повысить скидку на отечественные автомобили за счет возобновления госпрограммы утилизации старых машин, которая действовала в 2010-2018 годах. Как заявил «Известиям» директор ассоциации переработчиков лома «Руслом.ком» Виктор Ковшевный, скидку на новое авто при сдаче старого на переработку необходимо повысить с 50 до 150 тысяч рублей.

Ассоциация уже направила свои предложения в Минпромторг. Программу также предложили сделать бессрочной, а вместе с тем предусмотреть штрафы за утилизацию в нелицензированных компаниях.

Ковшевный отметил, что сейчас в стране требуется создать реестр утилизаторов автомобилей на «Госуслугах», а также предусмотреть возможность переработки разными способами. Он также считает, что компании, которые занимаются переработкой машин, обязательно должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации. За его отсутствие или подделку он предложил ввести штрафы.

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Директор ассоциации подчеркнул, что такая мера поможет автопромышленности, гражданам, переработчикам лома и производителям металла.

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