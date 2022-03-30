Эксперт рассказал, что проверить в простоявшей всю зиму машине

Водителям, которые в холодное время года не используют свою машину, перед первой поездкой стоит внимательно осмотреть подкапотное пространство автомобиля — за зиму там могли "повеселиться" крысы. Об этом в эфире радио Sputnik заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Бывает, что в автомобиле, который долго стоял зимой, повеселились крысы. Это сразу видно, потому что электропроводка в таких случаях в автомобиле бывает погрызена. Обычно это происходит, если машина долго стоит во дворе дома, в котором есть помойка или мусорные контейнеры. Крысы там скрываются и подбегают к соседним автомобилям, где пробуют на зуб провода», — отметил он.
Шапарин подчеркнул, что осмотрев автомобиль и не выявив при этом проблем, владельцу стоит все равно показать его специалисту кузовного цеха. Он осмотрит очаги коррозии на корпусе машины.
«Профессионал сможет сказать, что появилось новое за зиму, а что было уже давно. Устранять очаги коррозии металла надо, как кариес на зубах, то есть как можно быстрее. Если этого не сделать, то потом это чревато гораздо большими потерями», — пояснил президент союза.
Если с кузовом машины ничего не произошло, то стоит сменить масло, после чего можно будет без опаски наслаждаться ездой по весенним дорогам.