Эксперт рассказал, что проверить в простоявшей всю зиму машине

«Бывает, что в автомобиле, который долго стоял зимой, повеселились крысы. Это сразу видно, потому что электропроводка в таких случаях в автомобиле бывает погрызена. Обычно это происходит, если машина долго стоит во дворе дома, в котором есть помойка или мусорные контейнеры. Крысы там скрываются и подбегают к соседним автомобилям, где пробуют на зуб провода», — отметил он.