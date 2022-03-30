Shark Fin: зачем машине «акулий плавник»

На крышах современных машин можно видеть интересный элемент – деталь в форме акульего плавника. Многим автомобилистам пока неизвестно, что это и для чего нужна деталь.

Фото: Car.ru Car.ru

Под «акульим плавником» скрывается антенна, которая принимает сигналы радио и телевидения, а также мобильной и спутниковой связи. Если ранее автомобильные антенны были выдвигающимися и буквально торчали из машины, то теперь их скрывают под специальным приспособлением.

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Компания BMW стала первой внедрять такие инновации. Чехол для антенны был назван Shark Fin, что так и переводится – плавник акулы. Таким образом, антенна надежно спрятана от непогоды.

Может возникнуть резонный вопрос: как в таком маленьком корпусе помещается антенна, ведь ее реальная длина ранее достигала чуть ли не полметра.

Радиотехники нашли уникальное решение, сократив длину антенны в несколько раз, при этом она продолжает сохранять все свои качества и отлично принимает сигналы. На самом деле длина антенны не изменилась, ее попросту скрутили в спираль.

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Скрученную антенну укрыли акульим плавником. В дальности приема она все же уступала телескопическим антеннам, поэтому чтобы улучшить эффективность работы, был установлен электрический усилитель. Теперь скрученная антенна предлагает те же технические характеристики, что и телескопическая версия. Более того, в устройство встроена плата, запитанная от бортовой сети. В корпусе имеются отверстия для проводов, которые подсоединяются к штатной электросистеме.

Антенна принимает разные виды сигналов от радиоволн до GPS.

Корпус защищает антенну от ветра и дождя, поэтому в непогоду сигнал не ухудшается.

Антенна не мешает мыть машину, поскольку скрыта и ни за что не цепляется.

Плавник сам по себе является отличным декоративным элементом.

Антенна не привлечет внимание автомобильных вандалов. К плюсам Shark Fin можно отнести следующие факторы:

Shark Fin хорошо себя зарекомендовал, поэтому все больше производителей авто стали использовать его на своей продукции.

Если же обратиться к истории, то нечто подобное в дизайне авто уже встречалось ранее, в 30-х годах. Но тогда подобные плавники выполняли лишь декоративную функцию. Декоративный гребень придавал машине индивидуальный стиль.

Акулий плавник можно было видеть преимущественно на чешских спорткарах, такой элемент присутствовал и у отечественного ГАЗ-А-Спорт. Производители утверждали, что таким образом улучшаются аэродинамические характеристики авто. Нечто подобное можно усмотреть в дизайне советской «Чайки». Конечно же, в те годы в плавниках никакой антенны не было.