Почему ломаются вариаторы и как продлить срок их службы

Считается, что вариаторы не так надежны, как другие типы трансмиссий. Действительно ли это так и можно ли продлить каким-то образом срок их службы?

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Для начала - что представляет собой вариатор и откуда он взялся. Этот тип трансмиссий появился в 70-е годы прошлого века и применялся в первую очередь на снегоходах, пишет aif.ru. В то время они действительно требовали частого ремонта, с тех пор за ними закрепилась дурная слава.

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На автомобили их стали ставить после изобретения цепного металлического ремня, выдерживающего высокие нагрузки долгие годы. В основе работы вариатора лежит изменение передаточного отношения благодаря перемещению шкивов. Это позволяет избавиться от рывков, резких ускорений, как это случается с гидромеханическими автоматами.

Поведение этой трансмиссии очень сильно отличается от других типов: это настораживает многих водителей. Автомобиль ускоряется равномерно, а при увеличении скорости обороты двигателя, бывает, не растут, а даже снижаются. Самый распространенный тип вариатора - клиноременной со шкивами переменного диаметра.

Какие поломки характерны для вариаторов? Часто повреждаются подшипники конусов, причем пробег может быть небольшим. Эту неисправность можно определить по гулу. Причина поломки - загрязнение продуктами износа. Предупредить ее можно, если менять масло каждые 30-50 тысяч километров.

Случается так, что в редукционный клапан регулировки давления масла попадают инородные частицы. Он начинает подвисать, давление смазки получается нестабильным. Ремень вариатора начинает усиленно тереть поверхность, проскальзывать. Температура растет.

Перегрев - характерная для вариатора проблема. Температура смазывающей жидкости растет, датчик передает соответствующий сигнал электронному блоку управления, в итоге трансмиссия переходит в аварийный режим работы.

Есть ли способы продлить жизнь вариатора? При правильной эксплуатации ресурс этой трансмиссии приближается к 150-180 тысяч километров. Но именно в России эта коробка передач требует особого отношения: несколько пробуксовок в снегу или в грязи запросто вызовут повреждения шкивов.

Зимой важно как следует прогреть вариатор перед началом движения. Если масло будет холодным и вязким, ремень начнет царапать поверхность конуса. При росте нагрузки выработка будет увеличиваться очень быстро. Непрогретый вариатор сразу перейдет в аварийный режим работы, потребление топлива вырастет.

Мельчайшие задиры ведут к образованию микроскопической стружки, которая загрязняет смазку. У неаккуратного водителя эти процессы могут начаться уже после 60 тысяч километров.