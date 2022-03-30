Сколько в России китайских легковушек?

«Автостат» приводит количество китайских легковых автомобилей в автопарке России: таких машин насчитывается 795 тысяч штук, что составляет примерно 10 процентов в общем объеме легковушек. Более четверти из них — это модели Chery. На эту китайскую марку приходится 28 процентов парка, или 221 тысяча автомобилей. Также в России широко распространены Lifan и Geely — их примерно 154 тысячи и 152 тысячи соответственно. В топ-5 также входят Great Wall (119 тысяч штук) и Haval (70 тысяч штук).

Фото: © Chery © Chery

Самой часто встречающейся моделью китайской марки на российских дорогах является Chery Tiggo (какой именно, не уточняется). Таких машин в России около 57 тысячи экземпляров. На втором месте по популярности — Lifan X60, которых в стране порядка 54 тысяч штук. Замыкает тройку Great Wall Hover H3 (52 тысячи машин). Lifan Solano лишь ненамного отстает от Ховера — китайских седанов в России насчитывается примерно 51,5 тысячи штук.

Практически все из перечисленных моделей в настоящее время уже не продаются. Chery представлена на российском рынке Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 (а также премиальной линейкой Exeed, в которую входят TXL, VX и LX). Lifan фактически ушел из России, а Hover уже не производится — Great Wall реализует на рынке два пикапа, Poer и Wingle 7, а за легковую гамму компании отвечает Haval (F7, F7x, Jolion и H9).