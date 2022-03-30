У американских VW Taos и Tiguan нашли производственный дефект

Американское подразделение Volkswagen объявило об отзыве 10 119 экземпляров Taos и Tiguan 2021-2022 годов выпуска. В течение нескольких месяцев компания изучала возможный дефект в задней подвеске кроссоверов: задний правый или левый поворотный кулак может треснуть и сломаться из-за ошибки на производстве. В результате было принято решение об отзывной кампании, которая затрагивает автомобили для американского рынка.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Сайт AutoEvolution уточняет, что поводом для проверок послужили 1242 детали, которые, вероятно, были неправильно отлиты на заводе Volkswagen в Мексике. В сервис направят Taos 2022 года, а также Tiguan 2021-2022 годов, в том числе и его длиннобазную версию. На всех автомобилях бесплатно проверят заднюю подвеску и, при необходимости, заменят дефектные детали. По оценкам специалистов, дефект может быть выявлен примерно у 10 процентов отозванных машин. Кампания стартует 20 мая.

Taos стоит в США от 23 295 долларов (1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу), а Tiguan обойдется минимум в 26 295 долларов (2,2 миллиона рублей).