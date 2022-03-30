У американских VW Taos и Tiguan нашли производственный дефект

Американское подразделение Volkswagen объявило об отзыве 10 119 экземпляров Taos и Tiguan 2021-2022 годов выпуска. В течение нескольких месяцев компания изучала возможный дефект в задней подвеске кроссоверов: задний правый или левый поворотный кулак может треснуть и сломаться из-за ошибки на производстве. В результате было принято решение об отзывной кампании, которая затрагивает автомобили для американского рынка.
Сайт AutoEvolution уточняет, что поводом для проверок послужили 1242 детали, которые, вероятно, были неправильно отлиты на заводе Volkswagen в Мексике. В сервис направят Taos 2022 года, а также Tiguan 2021-2022 годов, в том числе и его длиннобазную версию. На всех автомобилях бесплатно проверят заднюю подвеску и, при необходимости, заменят дефектные детали. По оценкам специалистов, дефект может быть выявлен примерно у 10 процентов отозванных машин. Кампания стартует 20 мая.
Taos стоит в США от 23 295 долларов (1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу), а Tiguan обойдется минимум в 26 295 долларов (2,2 миллиона рублей).
Обе модели продаются в том числе и на российском рынке: производство Taos организовано на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а Tiguan выпускают на предприятии Volkswagen в Калужской области.