Неудачное вложение: какие б/у кроссоверы не стоит покупать

На вторичном рынке в России сейчас трудно найти удачный кроссовер. Надежные модели в хорошем состоянии стоят очень дорого и встречаются редко.

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Эксперты по вторичному рынку автомобилей рассказали Autonews, что у многих популярных кроссоверов можно рекомендовать только одну-две комплектации. Например, у Volvo XC60 самый надежный вариант – с пятицилиндровым мотором и коробкой передач Aisin. Другие модификации потребуют больших затрат на ремонт.

Еще один пример такого автомобиля – Volkswagen Tiguan. Надежные версии с дизельным двигателем на вторичном рынке стоят дорого, а на более доступных бензиновых стоит роботизированная коробка передач, которая после 200 тыс. километров потребует больших вложений в ремонт.

В связи с ситуацией с запчастями специалисты рекомендуют воздержаться от покупки подержанных кроссоверов с вариаторами.

Еще одно возможное слабое место кроссоверов с пробегом – система полного привода.