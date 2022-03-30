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30 марта

Неудачное вложение: какие кроссоверы с пробегом эксперты не рекомендуют покупать

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На вторичном рынке в России сейчас трудно найти удачный кроссовер. Надежные модели в хорошем состоянии стоят очень дорого и встречаются редко.

Неудачное вложение: какие б/у кроссоверы не стоит покупать
Фото: ПрофильПрофиль

Эксперты по вторичному рынку автомобилей рассказали Autonews, что у многих популярных кроссоверов можно рекомендовать только одну-две комплектации. Например, у Volvo XC60 самый надежный вариант – с пятицилиндровым мотором и коробкой передач Aisin. Другие модификации потребуют больших затрат на ремонт.

Еще один пример такого автомобиля – Volkswagen Tiguan. Надежные версии с дизельным двигателем на вторичном рынке стоят дорого, а на более доступных бензиновых стоит роботизированная коробка передач, которая после 200 тыс. километров потребует больших вложений в ремонт.

В связи с ситуацией с запчастями специалисты рекомендуют воздержаться от покупки подержанных кроссоверов с вариаторами.

Еще одно возможное слабое место кроссоверов с пробегом – система полного привода.

"Если вы покупаете машину с полным приводом, то убедитесь, что она именно такова: экономящие на обслуживании владельцы даже не подозревают, что уже давно ездят на моноприводном авто с неисправной системой полного привода", – советуют эксперты.

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