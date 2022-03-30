Борьба за живучесть: как продлить жизнь подержанной машине

Российский автолюбитель оказался в небывалой по абсурдности и безвыходности ситуации. Не успели покупатели привыкнуть к постоянному повышению цен и тотальному дефициту новых машин вследствие нехватки чипов, которые были с нами весь 2021 год, как новые геополитические реалии, а точнее, реакция Запада на них, выбила последнюю опору из-под ног и без того хромого на обе ноги российского автомобильного мира.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В условиях ухода половины важнейших игроков и повальной нехватки новых автомобилей вполне логично, что люди ринулись скупать всё, что ездит, на рынке вторичном. Правда, по данным «Автостата», в феврале 2022 года жители России стали обладателями 377 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 6,5% меньше, чем в феврале 2021-го. Более того, по их данным, вторичный рынок падает аж с октября 2021 года. Объяснение феномену – как раз тот самый ажиотаж, вызванный нехваткой новых машин. Достойные экземпляры с пробегом просто не задерживаются в продаже – их скупают сразу и нередко по ощутимо завышенной цене.

Видео дня

Мифы покупателей «вторички»

Среди покупателей «вторички» распространены некоторые, так скажем, предрассудки. Больше всего ценятся «трехлетки» – машины не старше трех лет. Как правило, пробег у них не успел перевалить за психологическую отметку 100 000 км, и считается, что такие машины наименее затратны в обслуживании. И тут – первая плохая новость: поскольку многие из этих «трехлеток» еще на гарантии, обслуживать их нередко выходит дороже, нежели более возрастные аппараты. Для сохранения гарантии владельцы вынуждены обслуживать машины на официальных дилерских сервисах, а цены там ощутимо выше, чем в простых частных мастерских.

Выше и стоимость нормо-часа, и оригинальные запчасти с дилерской наценкой. Средняя стоимость ТО с заменой моторного масла и фильтров у дилера колеблется в пределах 15–20 тыс. рублей, и минимум 50% от этой суммы можно элементарно сэкономить, обратившись в неавторизованный сервис и купив необходимые расходники самостоятельно. Любые запчасти, фильтры и прочие автотовары можно заказать на таких сайтах, как Emex, Exist, Zzap и многих других. Нужно только знать артикулы.

Далее потребуется немного усидчивости. Следующий совет касается как тех, кто готовится пополнить личный автопарк, так и тех, кто отказался от идеи сменить машину на что-то поновее и готов эксплуатировать свое движимое имущество дальше. Новая реальность делает пользование автомобилем по формуле «отдал в сервис и оплатил смету» крайне невыгодным. То есть, чтобы получить реальную экономию, придется вникнуть в технические дебри. И здесь неподготовленного автолюбителя ждет немало сюрпризов.

Не экономить на запчастях

Первый уже упомянут ранее: обслуживание на неавторизованных СТО может быть намного дешевле, чем у «официалов». Если речь идет о постгарантийной машине, ехать в красивые фирменные СТО нет смысла.

Далее: при самостоятельном подборе запчастей и расходников лучше не бросаться в тотальную экономию и не брать позиции «по низу рынка». Чем старше автомобиль, тем больше будет вариантов неоригинальных деталей, а большинство из этих позиций везут к нам из КНР. Все эксперты сходятся во мнении, что «Китай Китаю рознь»: даже одинаковые артикулы с лейблом Made in China могут отличаться по качеству. Хорошее изделие не будет дешевым. Для уверенности можно проштудировать профильные форумы владельцев конкретной модели. Главное – не лениться и вникнуть в вопрос.

Когда менять расходники

Третий сюрприз: рекомендованные межсервисные пробеги далеко не всегда отображают оптимальные интервалы замены технических жидкостей. Многие автопроизводители рекомендуют менять моторное масло раз в 15 000 км. Любой сервисмен на это отреагирует как минимум скептически. Даже для самого надежного мотора это слишком много, особенно в условиях городской эксплуатации. Опрошенные мной сервисмены в один голос утверждают: интервал замены масла необходимо сокращать вдвое – до 7–8 тысяч км, и это справедливо для любых двигателей и любых типов рекомендованного масла. Причем чем раньше это сокращение произойдет, тем дольше прослужит мотор.

Важный момент: моторное масло можно лить неоригинальное, но подходящее по спецификациям – вязкости, допускам производителей и прочим показателям. Многие моторы крайне требовательны к качеству смазки. Для примера можно взять Honda – ДВС этого, увы, ушедшего с российского рынка, но все еще крайне востребованного бренда очень надежны. При условии своевременной и правильной смены смазки и фильтров некоторые моторы без «капиталки» ездят до 500 000 км. Отсюда же вытекает и другое условие: масляный и топливный фильтры следует все же использовать оригинальные. Они дороже, но их влияние на работу сложных систем двигателя нельзя недооценивать.

Выбор моторного масла сродни религии. На профильных форумах возникают многостраничные баталии, посвященные тем или иным свойствам смазочных материалов. Дабы не уходить в дебри, попробуем сформулировать основной принцип: большинство современных ДВС лучше работают на синтетическом масле. А вот какого производителя выбрать – уже решать покупателю. Если есть возможность менять масло чаще, допустим, раз в 5000 км, и недорогое отечественное изделие защитит мотор на хорошем уровне. Критическая разница в качестве масел заметна после 5000 км: чем лучше и дороже масло, тем дольше оно сохраняет свои смазывающие и вязкостные свойства. Дорогие синтетические масла с присадками вроде ПАО и эстеров спокойно выдерживают и 10 000 км пробега, но стоят нередко ощутимо дороже массовых марок.

Следующий момент: необходимо хоть иногда менять масло в трансмиссии. Если на автомобиле стоит полный привод, то надо менять рабочие жидкости и в коробке передач, и в дифференциалах. И не стоит доверять рекомендациям производителей: некоторые компании утверждают, что их трансмиссии «необслуживаемые» и менять масло в них не надо. Это, увы, неправда. Любой сложный механизм нуждается в хорошей и чистой смазке. Так что снова есть повод изучить опыт других владельцев: всегда выгоднее и разумнее учиться на чужих ошибках.

Смазка нужна и системам кондиционирования. Она содержится во фреоне, которым заправляются кондиционеры. Поэтому перезаправлять климатические установки нужно в среднем раз в два года. Процедура это несложная и не особо дорогая, но для правильной работы вентиляции салона очень важная.

Принцип обслуживания тормозных механизмов

Другая важнейшая деталь, которой нельзя пренебрегать, – тормозные механизмы. Принцип их обслуживания прост: проверять при каждом ТО и по первому совету мастеров менять колодки, а по мере износа – тормозные диски. Неоригинальные расходники и здесь применять можно и нужно, однако рекомендуем воспользоваться опытом других пользователей, которым они охотно делятся на форумах. Всегда надо помнить поговорку «скупой платит дважды» – в отношении запчастей она справедлива как нигде.

К хитростям в плане обслуживания тормозов можно отнести, например, биение руля при торможении. Оно может возникнуть от того, что диски покоробились вследствие перепада температур. Например, после резкого торможения с высокой скорости: диски сильно нагрелись, но вам не повезло, и вы тут же въехали в лужу. Это самый неблагоприятный сценарий для дисков: они могут «поплыть», потерять форму, что и вызовет вибрации на руле при последующих замедлениях. Но мало кто знает, что даже такие диски можно «привести в чувство» банальной проточкой на специальном станке, восстанавливающем ровную относительно оси поверхность. Условие только одно: диски не должны быть сильно изношены. Разумеется, особо алчные сервисмены предпочтут порекомендовать полную замену тормозных механизмов – это гораздо выгоднее им, но не автовладельцам.

Главное, что нужно знать и помнить при эксплуатации автомобиля старше трех лет, – на каком пробеге что менять и что обслуживать. Список работ на ТО всегда есть в инструкции к автомобилю. Как правило, дорогие и сложные по работам ТО не повторяются чаще 60 тыс. км пробега, то есть не чаще раза в три года (если учитывать среднегодовой пробег 20 000 км).