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2 часа назад

От двигателя до кондиционера: каких запчастей не хватает для производства автомобилей «КамАЗ» и «АвтоВАЗ»

Никита Бородкин

«КамАЗ» и «АвтоВАЗ» столкнулись с проблемами в производстве из-за нарушения поставок иностранных компонентов. Как сообщает «РБК», для создания автомобилей российским автопроизводителям не хватает запчастей из Германии, Тайваня, Турции, Чехии, США и других стран.

Каких запчастей не хватает для производства автомобилей «КамАЗ» и «АвтоВАЗ»
Фото: PixabayPixabay

Так, глубина локализации производства Lada Vesta оценивается в 3995 баллов из 8800 возможных. По информации издания, из Германии «АвтоВАЗ» заказывает элементы ГРМ, составные части роботизированной коробки передач, ESP, ABS, термостат. Из Тайваня для Vesta привозят помпы, масляные насосы, а также микрочипы.

Все навесное оборудование машины завозится из Франции. Из США для модели импортируют тормозную систему, а из Италии — катушки зажигания. Из Чехии для Vesta поставляют компрессоры кондиционеров, а из Турции — генераторы.

С «КамАЗ» 43118 ситуация обстоит не лучше. Оценка локализации производства грузовика — 3456 баллов. Из Германии для машины привозят коробки передач, гидроусилители руля, топливную аппаратуру системы Common Rail, а также блоки управления двигателем. Сам двигатель импортируется из США, а выхлопные системы — из Дании и Франции.

Отметим, что действующая сейчас в России система оценки уровня локализации производства была введена в 2019 году. Каждая технологическая операция оценивается в определенное количество баллов. Так, за сварку кузова в РФ можно получить 400 баллов, окраска дает еще 500 баллов, штамповка деталей корпуса — до 300 баллов и т.д.

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