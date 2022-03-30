Chery готовит конкурента Toyota Camry. Дизайн и салон рассекречены

Компания Chery расширит модельный ряд седаном длиной примерно 4.8 метра, который может получить имя Arrizo 8. Премьера новинки может состояться уже в апреле этого года.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

На данный момент прототипы Chery Arrizo 8, имеющего индекс M1E, проходят дорожные испытания. От камер папарацци седаны скрыты под основательным камуфляжем, однако китайские СМИ опубликовали фото, на которых передняя часть автомобиля не оклеена маскировочной плёнкой. Arrizo 8 получил большую решётку радиатора в стиле нового Tiggo 8 Pro, а также интересное решение дизайна оптики, которая рассечена надвое продолжением центрального молдинга.

Интерьер новинки рассекретила сама компания, опубликовав официальный рендер. Chery Arrizo 8 получит цифровую приборку и мультимедиа под одним стеклом, диагональ каждого дисплея составляет 12.3 дюйма. Также на изображении видны компактный джойстик трансмиссии, пульты управления электроприводами сидений в дверях, вставки под дерево, а также отделка из кожи в двух "премиальных" тонах - светлом и лиловом.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

Известно, что седан оснащён десятью подушками безопасности, системой контроля за состоянием водителя и навигацией с функцией дополненной реальности, когда на экран мультимедиа проецируется изображение с камеры и на него накладываются нарисованный подсказки манёвров и так далее. Пульты управления сиденьями, камера контроля, AR-навигация… - в Chery точно вдохновлялись автомобилями Mercedes-Benz.

Предполагается, что Chery Arrizo 8 дебютирует со 197-сильным двигателем 1.6 литра, позднее в линейке появится 2.0 TGDI.

Если грядущий автосалон в Пекине, запланированный на вторую половину апреля, не отменят, то премьера Chery Arrizo 8 может состояться именно на нём.