Полный привод: представлен трехрядный Jeep Meridian

Индийское подразделение Stellantis представило новую модель для местного рынка — семиместный кроссовер Meridian, который на деле представляет собой аналог бразильского Commander. Пока новинку показали на официальных фотографиях и поделились некоторыми техническими подробностями, а полная информация появится перед полноценным запуском Meridian в Индии, запланированным на лето.

Фото: © Jeep © Jeep

4,8-метровый Meridian практически в точности повторяет Commander для Бразилии — один внедорожник можно внешне отличить от другого разве что по наполнению оптики, отсутствию на переднем бампере светодиодных полос ходовых огней и иному дизайну колесных дисков. Из технических отличий — пружинная подвеска с пассивными амортизаторами.

Салон в точности повторяет Commander (за исключением расположения руля): те же экран мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма, виртуальная панель приборов на 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и система выбора режимов движения.

Jeep

Jeep

Первое время Meridian будет продаваться в Индии только с двухлитровым турбодизелем 2.0, мощность которого пока не объявлена (предположительно, она составит 170 лошадиных сил, как и у бразильской версии). Пару двигателю составит шестиступенчатая механика либо девятиступенчатый автомат, привод — передний либо полный с муфтой на задней оси.

Позже ожидается и бензиновая модификация, информации о которой пока нет. Однако в Бразилии внедорожник представлен в том числе с 1,3-литровым турбомотором мощностью 187 лошадиных сил. Вероятно, его же предложат и в Индии.