Как уберечь колеса от кражи

Весна и осень — традиционные сезоны, когда похитители колес активизируют свою деятельность. Ведь именно в это время автомобилисты меняют зимнюю резину на летнюю (или наоборот) и покупают новые комплекты. Рассказываем, как защитить колеса от кражи.

Фото: ТАСС ТАСС

1. Оставляйте машину на стоянке

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Возможно, это звучит банально, но такой способ действительно позволит избежать многих неприятностей. На стоянку злоумышленникам будет проникнуть куда сложнее.

2. Поставьте на колеса секретки

Защитить колеса от похищения помогут секретные болты, которые также усложняют задачу ворам. Издание Drive2.ru рекомендует покупать секретки в другом городе или регионе, так как в одной и той же местности продаются одинаковые болты.

Сайт "За рулем" советует выбирать комплекты болтов, снабженные двумя ключами, а не одним. Первый можно держать дома или в гараже, а второй возить с собой. При этом его не нужно хранить на видном месте. Известны случаи, когда преступники сначала разбивали стекла, чтобы добыть такой ключ.

3. Паркуйтесь возле подъезда

Если нет возможности ставить машину на стоянку, ее нужно оставлять во дворе рядом с подъездом, рекомендует Drive2.ru. В таком месте в любое время может появиться человек или проехать другой автомобиль, что крайне неудобно для похитителей колес.

Еще один совет — прижимайтесь ближе к бордюру. Это тоже затруднит задачу тем, кто желает нажиться на ваших колесах. Воспользоваться домкратом будет сложно.

4. Сделайте отметины с внутренней стороны покрышек

Поставьте метки на покрышках маркером или краской и сфотографируйте их. В случае если колеса все же будут украдены, вы сможете показать эти фото полицейским.

5. Застрахуйтесь от кражи колес по каско

При составлении договора каско обратите внимание, предусматривает ли он страхование от кражи колес. Подписывая этот документ в спешке, автовладельцы часто не замечают этих тонкостей. Не совершайте такой ошибки — изучите те положения договора, которые касаются дополнительного оборудования.