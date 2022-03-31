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1 час назад

Продажи дорогих подержанных машин подскочили на 60 процентов

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Россияне стали проявлять больше интереса к автомобилям люксового сегмента, предлагаемым на вторичном рынке. Как сообщают аналитики «Автостата», в феврале в стране купили 166 таких машин: само число невелико, однако оно оказалось на 60 процентов больше, чем показатель того же месяца 2021 года. Первенство среди роскошных б/у-автомобилей принадлежит британской Bentley, на которую пришлось 45 процентов спроса.

В России резко вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом
Фото: © Auto.ru© Auto.ru

Всего за последний месяц зимы 2022 года россияне купили 74 автомобиля Bentley. На втором месте со значительным отставанием располагается Rolls-Royce с 39 проданными на «вторичке» экземплярами, а на третьем – итальянская Maserati с 35 единицами. Помимо них, россияне купили 11 подержанных Lamborghini, четыре Ferrari и три Aston Martin.

Среди моделей лидирует Bentley Continental GT, на котором остановили выбор 35 человек. За ним следует вседорожник Maserati Levante с 25 проданными экземплярами, а замыкает тройку седан Bentley Continental Flying Spur, который разошелся в количестве 22 штук. Другие подержанные luxury-автомобили не дотянули до двух десятков экземпляров.

Что касается рынка новых люксовых машин, то спрос на них в феврале вырос в 3,2 раза. За месяц россияне купили 73 таких автомобиля. Лидеры здесь те же: Bentley и Rolls-Royce, которым удалось продать по 21 машине. Maserati, также обосновавшаяся на третьей строчке, реализовала 19 автомобилей.

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