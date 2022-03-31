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1 час назад

Японские автопроизводители столкнулись с дефицитом запчастей

"Автостат Инфо""Автостат Инфо"иещё 1

Перебои с поставками запчастей стали сказываться на показателях работы японских автопроизводителей, о чем пишет Reauters. В прошлом месяце только компании Toyota удалось выполнить ранее опубликованный производственный план.

Японские автопроизводители столкнулись с дефицитом запчастей
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"

Как сообщают официальные источники, Toyota Motor, включая Daihatsu и Hino, произвела во всем мире за февраль 2022 года 884 528 машин, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом на внешних рынках Toyota вопреки в отчетный период рекордный для себя объем автомобилей, вопреки проблемам, связанным с нехваткой запчастей, возникших в том числе и из-за новой вспышки коронавируса. Примечательно, что в феврале этого года Toyota перевыполнила свой месячный план на 41 тыс. авто. И хотя в Toyota признают, что уже столкнулись с ограничениями поставок полупроводников из Китая, компании удалось смягчить последствия этого дефицита благодаря запасам полупроводников, накопленным в предыдущем месяце.

В тот же период производственные показатели Honda на мировом рынке выросли на 8,1% до 344 712 ед. авто. При этом в компании отмечают, что из-за нехватки полупроводников и нарушений цепочек поставок производственные результаты Honda упали в Северной Америке. В Азиатском регионе, напротив, производство у «Хонды» выросли в годовом сравнении.

У Nissan в тот же период объем произведенных во всем мире автомобилей сократился на 7,8% в годовом сравнении до 275 437 ед. У Subaru в феврале производство сократилось на 23,6% до 47 625 ед. авто. Причиной снижения производственных показателей стала приостановка работы заводов, вызванная нехватка полупроводников.

По данным «Автостат Инфо», за январь-февраль 2022 года продажи Toyota на российском авторынке выросли на 6,5% с 12 393 до 13 201 ед. авто. Самый востребованный автомобиль марки Toyota в России — это кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за первые два месяца этого года выросли на 2% в годовом сравнении с 5680 до 5789 ед. авто.

Автоэксперт,Toyota RAV4,Daihatsu,Nissan,Subaru,Toyota,Honda,Toyota Motors,
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