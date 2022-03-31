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2 часа назад

Автосалон вернул деньги за проданную 15 лет назад машину

Российская ГазетаРоссийская Газета

Автосалон вернул деньги автовладельцу за купленную 15 лет назад машину. Она оказалась с подвохом. Юрист разъяснил, что срок давности начинается не с момента продажи, а с момента обнаружения недостатка.

Автосалон вернул деньги за проданную 15 лет назад машину
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Пермский краевой суд оставил в силе решение городского суда Березников о взыскании с дилера 500 тысяч рублей в пользу клиента, купившего у него автомобиль с поддельными ПТС и VIN-номером.

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Клиент в 2007 году купил в автосалоне машину HONDA CR-V 2006 года выпуска, заплатив за нее 281 тысячу рублей, и спокойно ездил на ней до 2020 года. Потом сдал ее в пермский автосалон за 270 тысяч рублей. Там машину вскорости купил некий гражданин и буквально через месяц перепродал ее.

А у очередного владельца начались проблемы. При осмотре в ГИБДД сотрудники полиции обнаружили, что в автомобиле вварена пластина с VIN-номером. Таким образом изменена идентификационная маркировка автомобиля. Кроме того, эксперты установили, что подделан и ПТС.

Владелец "Хонды", естественно, решил вернуть свои деньги. И уже через месяц по соглашению получил их. Тот, кто выплатил деньги, пришел с претензией в пермский автосалон и тоже смог вернуть потраченные средства. Автосалон также взыскал свои деньги с первоначального владельца. Тому же не оставалось ничего иного, как потребовать возмещения убытков с дилера. Но в компании не соглашались вернуть деньги. На суде, до которого дошло дело, ее представитель привел ряд доводов против иска жителя Прикамья. Например, что истек срок давности для обращения в суд. Однако пермский краевой суд решил, что покупатель узнал о проблемах с "Хондой" в 2020 году, и трехлетний срок для подачи иска еще не истек. А что касается вопроса о подделке ПТС, то судьи отметили, что покупатель не обладает специальными знаниями для распознавания фальшивых документов.

Комментарий юриста

Лев Воропаев, адвокат:

- Согласно действующему законодательству продавец обязан передать покупателю автомобиль, свободный от любых прав третьих лиц и пригодный для целей, для которых он используется, то есть который не имеет неустранимых недостатков. В случае нарушения данных условий, например наличия замененных номеров на номерных агрегатах автомобиля и поддельных документов на него, о чем наш герой не был поставлен в известность, покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денег за транспортное средство.

Что касается того, что сделка была совершена в 2007 году и по прошествии стольких лет гражданин смог вернуть себе деньги за проданный автомобиль, следует отметить следующее: действующие нормы права связывают начало течения так называемого срока исковой давности с днем, когда гражданин узнал о нарушении своего права. Наш герой о нарушении своих прав узнал только после возбуждения уголовного дела по факту подделки идентификационной маркировки на автомобиле в 2020 году.

Автоэксперт,Honda CR-V,Honda,Лев Воропаев,ГИБДД,
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