Aston Martin Vanquish сменит название и двигатель

«Младший» суперкар Aston Martin Vanquish претерпел радикальные изменения еще до дебюта, изначально намеченного на 2022 год. Как сообщает Autocar со ссылкой на крупнейшего акционера марки Лоуренса Стролла, купе останется среднемоторным, но вместо V6 собственной разработки британцев получит «твин-турбо» Mercedes-AMG. Помимо этого, новинке прочат другое имя – то есть, исчезнувшее в 2018 году название Vanquish так и не будет возрождено.

Фото: Motor1 Motor1

В 2019 году Aston Martin показал концепт Vanquish Vision. Тогда предполагалось, что будущему суперкару начального уровня достанется гибридная силовая установка на базе трехлитрового V6 с битурбонаддувом, разработанного собственными силами. Однако партнерство с Mercedes-Benz заставило британцев пересмотреть планы. Получив доступ к двигателям Mercedes-AMG, Aston Martin свернул работу над мотором.

В результате гибридная Valhalla, которую изначально оснастить вышеупомянутым V6, получила другой ДВС – «твин-турбо» V8 4.0 мощностью 750 сил с плоским коленчатым валом, позаимствованный у Mercedes-AMG GT Black Series. В сочетании с двумя электромоторами он выдает до 950 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

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Эта же «восьмерка», вероятно, достанется Vanquish, но в менее экстремальном варианте на 630 сил, а пару ей будет составлять только один электродвигатель. Общая отдача установки заднеприводного купе составит порядка 840 сил – на уровне лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.