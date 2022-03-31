Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
6 часов назад

Испытания «умных» светофоров проходят в немецком Ахене

Европейское подразделение Ford предлагает решение, которое поможет экстренным службам быстрее добираться до места вызова, не застревая на перекрестках. Речь идет об интеллектуальном светофоре, способном взаимодействовать с автомобилями: при приближении «скорой» или пожарной машины он загорается зеленым, пропускает их, а затем возвращается к стандартному режиму работы. Также Ford собирается научить его «общаться» с обычными автомобилями с круиз-контролем.

Ford разрабатывает «вечнозеленый» светофор
Фото: © Ford News Europe / YouTube© Ford News Europe / YouTube

Технология, лежащая в основе разработки, называется Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) и обеспечивает беспроводную связь автомобиля буквально со всем вокруг – с другими машинами, пешеходами и, как в данном случае, объектами дорожной инфраструктуры.

Ford уже оборудовал необходимыми устройствами восемь стоящих друг за другом светофоров в немецком Ахене и отправил на тестовый маршрут кроссовер Kuga, который имитировал «скорую». Тесты прошли успешно: при приближении автомобиля на светофорах загорался зеленый свет.

Однако технология может пригодиться и обычным автомобилистам. Ford работает над тем, чтобы включить возможность «общения» со светофорами в адаптивный круиз-контроль с целью повышения комфорта: получая сигнал, он сможет плавно замедлять автомобиль, когда горит красный сигнал.

В конце прошлого года в Москве появился первый «умный» пешеходный переход iCrosswalk. Он умеет распознавать движение человека, животного и автомобиля, а также подсвечивать дорожные знаки и дублировать «зебру» с помощью проекции. Такие способности снижают вероятность ДТП на 82 процента, подсчитали эксперты.

Осторожно, пьяная жаба!

Автоэксперт,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители