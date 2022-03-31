Ford разрабатывает «вечнозеленый» светофор

Европейское подразделение Ford предлагает решение, которое поможет экстренным службам быстрее добираться до места вызова, не застревая на перекрестках. Речь идет об интеллектуальном светофоре, способном взаимодействовать с автомобилями: при приближении «скорой» или пожарной машины он загорается зеленым, пропускает их, а затем возвращается к стандартному режиму работы. Также Ford собирается научить его «общаться» с обычными автомобилями с круиз-контролем.

Фото: © Ford News Europe / YouTube © Ford News Europe / YouTube

Технология, лежащая в основе разработки, называется Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) и обеспечивает беспроводную связь автомобиля буквально со всем вокруг – с другими машинами, пешеходами и, как в данном случае, объектами дорожной инфраструктуры.

Ford уже оборудовал необходимыми устройствами восемь стоящих друг за другом светофоров в немецком Ахене и отправил на тестовый маршрут кроссовер Kuga, который имитировал «скорую». Тесты прошли успешно: при приближении автомобиля на светофорах загорался зеленый свет.

Однако технология может пригодиться и обычным автомобилистам. Ford работает над тем, чтобы включить возможность «общения» со светофорами в адаптивный круиз-контроль с целью повышения комфорта: получая сигнал, он сможет плавно замедлять автомобиль, когда горит красный сигнал.