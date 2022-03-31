Премиальный Chery Exeed TXL получил версию Sport

Компания Chery подготовила новую версию премиум-кроссовера Exeed TXL - Sport. Модель получила новый декор внешности и другую отделку салона с яркими акцентами.

Фото: Exeed Exeed

Снаружи у TXL Sport убрали весь серебристый хром, заменив все молдинги на чёрные. В чёрном цвете выполнены решётка радиатора и защитные накладки на бамперах снизу. Суппорты тормозных механизмов сделали красными, на передних дверях и крышке багажника появились соответствующие шильдики.

Exeed

Прострочка торпедо была и на обычном TXL, а на версии "под спорт" её распространили на подлокотник, рулевое колесо, тоннель пола. Руль и дефлекторы воздуховодов получили контрастные вставки, на передней панели перед пассажиром появилась надпись "Super Power", а ремни безопасности сделали оранжевыми.

Exeed

Exeed TXL Sport доступен только с двухлитровой "турбочетвёркой" мощностью 261 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Она агрегатируется безальтернативным "роботом" с двумя сцеплениями, привод - передний или полный. Цены на новинку стартуют от 160 000 юаней (2 118 000 рублей). Таким образом, доплата за декор составляет 2100 юаней (27 800 рублей).