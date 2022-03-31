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4 часа назад

Премиум-"китаец" Chery Exeed TXL получил версию Sport

Российская ГазетаРоссийская Газета

Компания Chery подготовила новую версию премиум-кроссовера Exeed TXL - Sport. Модель получила новый декор внешности и другую отделку салона с яркими акцентами.

Премиальный Chery Exeed TXL получил версию Sport
Фото: ExeedExeed

Снаружи у TXL Sport убрали весь серебристый хром, заменив все молдинги на чёрные. В чёрном цвете выполнены решётка радиатора и защитные накладки на бамперах снизу. Суппорты тормозных механизмов сделали красными, на передних дверях и крышке багажника появились соответствующие шильдики.

Exeed

Прострочка торпедо была и на обычном TXL, а на версии "под спорт" её распространили на подлокотник, рулевое колесо, тоннель пола. Руль и дефлекторы воздуховодов получили контрастные вставки, на передней панели перед пассажиром появилась надпись "Super Power", а ремни безопасности сделали оранжевыми.

Exeed

Exeed TXL Sport доступен только с двухлитровой "турбочетвёркой" мощностью 261 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Она агрегатируется безальтернативным "роботом" с двумя сцеплениями, привод - передний или полный. Цены на новинку стартуют от 160 000 юаней (2 118 000 рублей). Таким образом, доплата за декор составляет 2100 юаней (27 800 рублей).

Exeed TXL стал первой новинкой премиум-суббренда в России, а в октябре 2021 года стартовали продажи обновлённой версии кроссовера. В настоящее время купить Exeed TXL можно начиная от 4 млн рублей. В нашей стране модель доступна только со 186-сильным двигателем 1.6 TGDI, "роботом" DCT7 и полным приводом.

Автоэксперт,Chery,
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