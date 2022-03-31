Опубликованы первые фото нового Renault Logan для России

Паблик Avtograd News опубликовал первые фотографии седана Renault Logan для России. Пока машина скрыта под слоем камуфляжа, но уже можно составить некоторое представление о грядущей новинке. Форма кузова получит более гладкие очертания, чем у сегодняшнего Logan, и будет похожа на купе.

Фото: Avtograd News Avtograd News

Avtograd News

Avtograd News

Также автомобиль станет больше и шире. Кроме того, новый Renault Logan получит модную двухэтажную оптику. Ранее ожидалось, что новое поколения Renault Logan будет представлено летом 2022 года, но пока из-за нестабильной геополитической ситуации до конца не ясно, останется ли компания Renault на российском рынке.