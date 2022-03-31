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4 часа назад

Опубликованы первые фотографии нового Renault Logan для России

Южный автомобильЮжный автомобиль

Паблик Avtograd News опубликовал первые фотографии седана Renault Logan для России. Пока машина скрыта под слоем камуфляжа, но уже можно составить некоторое представление о грядущей новинке. Форма кузова получит более гладкие очертания, чем у сегодняшнего Logan, и будет похожа на купе.

Опубликованы первые фото нового Renault Logan для России
Фото: Avtograd NewsAvtograd News
Avtograd News
Avtograd News

Также автомобиль станет больше и шире. Кроме того, новый Renault Logan получит модную двухэтажную оптику. Ранее ожидалось, что новое поколения Renault Logan будет представлено летом 2022 года, но пока из-за нестабильной геополитической ситуации до конца не ясно, останется ли компания Renault на российском рынке.

После критики со стороны европейской общественности компании Renault пришлось остановить производство автомобилей на своем заводе в Москве. Также сейчас группа Renault рассматривает возможность передачи 68% акций АвтоВАЗа некому российскому инвестору.

Renault Logan,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Автоваз,
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