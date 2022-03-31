Антигравийная пленка: действенная защита или очередной «развод»?

Многие российские автолюбители жалуются на отечественные дороги, которые являются причиной повреждения кузова машин мелкими камушками. При этом некоторые автомобилисты советуют использовать антигравийную плёнку. Однако не все верят в действенную защиту этого способа, считая его «разводом».

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Александр Вильф / РИА Новости

В рамках современного авторынка можно отыскать массу интересных вещей, призванных сделать жизнь автолюбителей проще и лучше. Но ряд вещей провоцирует у водителей массу споров. К примеру, множественные вопросы вызывает антигравийная плёнка. Многие автолюбители не верят, что она способна защитить автотранспорт.

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Эксперты отмечают, что антигравийная пленка — это не какая-то чепуха, которую как говорится «высосали из пальца». На самом деле речь идёт о действительно старой технологии, истоки которой берут своё начало в вооружённых силах.

Как известно, первые «антигравийные» специальные защитные пленки применялись для обеспечения покрытия вертолётных лопастей, чтобы защитить их от пыли, песка, мелкого мусора и земли.

Пленки для вертолётов были намного толще в сравнении с автомобильными. Их изготавливали с применением других материалов. Для гражданского авторынка антигравийную пленку предложили в 2-ух разновидностях. Для каждой из них характерны свои положительные и отрицательные моменты.

Виниловая плёнка является очень тонкой (примерно 100 мкрн.). При этом она практически полностью прозрачная. Такой вариант станет хорошей защитой для кузова авто от воздействия таких факторов как: песок, химические реагенты, вода, сырость, грязь, пыль и т.д.

Важное достоинство виниловой пленки заключается в том, что она обеспечивает сохранение начальной расцветки автомобильного кузова. При этом такой тип защиты не способен спасти кузов от серьезных физических воздействий.

Полиуретановая пленка является более толстым и прочным вариантом защиты автомобиля (примерно 175 мкрн.). Такой тип защиты способен выдержать все перечисленные элементы воздействия, спасая кузов машины от летящего с большой скоростью гравия.

Car.ru

По словам экспертов, любой вид защитной плёнки будет намного лучше в сравнении с кустарными средствами для обеспечения кузовной защиты. При этом такие средства не являются вечными. Замену винила либо полиуретана потребуется осуществлять приблизительно один раз в пятилетку. Защитной специальной плёнкой можно обтянуть кроме кузова ещё фары, зеркала и колёсные диски.

Подводя итоги, стоит отметить, что такого рода защиту можно нанести, прибегнув к помощи квалифицированных специалистов. Конечно же, это обойдётся в определённую сумму денег.

Можно попробовать нанести виниловую плёнку самостоятельно, однако, это следует делать аккуратно придерживаясь правильной технологии. В ином случае качество будет не на высоте.