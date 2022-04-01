В первом квартале авторынок США упадет до исторического минимума

Cox Automotive сообщает, что объем продаж новых автомобилей в США упадет по итогам первого квартала 2022 года до исторически низкого показателя. Причиной тому стала нехватка полупроводников, последствия ситуации на Украине, а также снижение покупательской способности на автомобильном рынке страны.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Эксперты прогнозируют, что рынок легковых автомобилей и легких коммерческих авто в США покажет более чем 24-процентный спад по итогам марта и сократится до отметки в 1,22 млн машин. А по итогам первого квартала текущего года он упадет на 16%.

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Эксперты Cox Automotive скорректировали свой прогноз продаж новых автомобилей в стране в 2022 году в сторону уменьшения до 15,3 млн машин. Это на 700 тыс. машин меньше, чем они прогнозировали еще в январе этого года. При этом аналитики отмечают, что такое снижение относится к позитивному сценарию, который достижим только в случае улучшения работы цепочек поставок автокомпонентов. А в это аналитики верят слабо, ссылаясь на проблемы, которые уже вызвала новая вспышка коронавируса в Китае и конфликт на Украине.

Источник отмечает, что основные американские марки теряют свои позиции на внутреннем рынке. Например, эксперты прогнозируют снижение у Chevrolet, при этом марка Toyota уже в первом квартал может стать самой успешной на рынке страны.

Среди трендов, которые в долгосрочной перспективе определяют развитие рынка, аналитики называют также и сокращение доли покупателей, которые планируют приобрести новый автомобиль, что связано и с ростом цен на новые машины, и с уменьшением доходов потребителей.

Напомним, что в марте 2020 года продажи автомобилей в США упали на 38% в сравнении с предыдущим годом. В 2021 году продажи выросли в годовом сравнении, однако, оказались все же на 2 млн ниже, чем в «докоронавирусный» период. Всего было реализвано немногим более 15 млн машин, на 3,4% больше, чем в 2020-м.