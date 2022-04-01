Авто с пробегом: что проверить перед покупкой

При приобретении транспортного средства с пробегом, следует уделять особое внимание его проверке. Если уже выбрано несколько моделей и требуется подобрать лучший вариант, стоит обращать внимание не только на состояние транспорта, но и на его историю.

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Первый этап - проверка авто по базам. Проводится она до очного осмотра транспорта, так как в большинстве случаев после получения полного отчета пропадает желание осматривать определенный вариант. Для того чтобы провести проверку по базам, потребуется VIN-номер машины. Продавцы могут указывать его в объявлении или скрывать - в последнем случае стоит попросить владельца прислать его.

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Есть и другие данные, которые потребуются для проверки - ФИО владельца. В списке открытых источников можно отметить сайт ГИБДД, ФССП, “Автокод” и “Автотека”. Так можно узнать наличие штрафов, историю владения, ДТП, проведение ремонта после аварии, пробег при продаже и прочее.

Как проходит осмотр. Для того чтобы оценить состояние транспортного средства при личном осмотре, следует подготовить толщиномер, фонарик. Всего 2 приспособления позволят упростить процесс. Во-первых, толщиномер позволяет узнать, перекрашивали кузов или нет. Если да, это указывает на ДТП в истории транспорта. Во-вторых, фонарик можно использовать для осмотра подкапотного пространства, где всегда темно и пыльно.

Проводить осмотр машины нужно в светлое время суток - не в тесном гараже. Так будет больше шансов заметить недостатки, если они есть: повреждения ЛКП, следы от ДТП и кузовного ремонта. Лучше всего, если транспортное средство будет чистым при осмотре.

Документы. Процедура проверки должна затрагивать не только авто, но и документацию. В первую очередь следует изучить ПТС, СТС и паспорт владельца машины. Лучше всего не приобретать автомобиль с дубликатом ПТС - такую схему часто используют мошенники, которые реализуют авто в залоге.

После этого нужно сверить данные о транспортном средстве - VIN-номер, номер кузова и мотора, производительность и прочее. Данные параметры должны быть одинаковыми в СТС и ПТС. Аналогичная проверка проводится в отношении паспорта владельца - ФИО должны совпадать с теми данными, которые указаны в документах на машину.

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Кузов. Это основная часть транспортного средства, которая в случае ДТП первой подвергается повреждениям разного характера. Проверить целостность и состояние кузова можно - для этого стоит обратить внимание на все крепежи и болты. Некоторые владельцы, чтобы скрыть факт повторной сборки, перекрашивают болты в цвет кузова. Следует провести пальцами по креплению. Если болт заводской, он не будет иметь задиров и прочих повреждений.

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Зазоры. Если между кузовными панелями присутствуют крупные зазоры, это может говорить об аварии в прошлом. Перед осмотром стоит посмотреть на автомобиль аналогичной модели, который не бывал в ДТП и находится в идеальном состоянии. Дело в том, что у многих бюджетных машин качество сборки хромает еще с завода - поэтому они могут иметь большие зазоры.

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Стекла. Если обратить внимание на стекла в автомобиле, можно заметить наличие маркировки. По ней можно определить, проводилась ли замена стекол во время эксплуатации. На машине 2016 года выпуска могут стоять стекла 2015 года. Но если указан более поздний год, стоит насторожиться - элементы менялись. В таком случае можно поинтересоваться у продавца, с какой целью проводилась данная процедура.

Салон. Многие знают, что именно по салону можно определить состояние автомобиля и его пробег. Обращать внимание нужно на все - рычаг КПП, руль, кресла, обивка, панель приборов, наличие датчиков и прочее. Часто встречаются случаи, когда автомобиль новый, но его салон пребывает не в лучшем состоянии - это следствие неаккуратной эксплуатации.