Названы правила подбора авто с пробегом

Автомобилистам, которые собираются приобрести подержанное транспортное средство, будет полезно изучить несколько рекомендаций. Они позволят не ошибиться с выбором и не попасться на уловки мошенников, орудующих на вторичном сегменте.

Фото: ТАСС ТАСС

Совет №1. На первом этапе следует определиться, какой именно автомобиль будет рассматриваться для приобретения. Хорошо, если на этом же шаге удастся выбрать определенную модель транспортного средств. Опираться в выборе стоит на бюджет, предпочтения и условия эксплуатации. К примеру, для большой семьи больше подойдут универсал или компактвэн. Если эксплуатироваться автомобиль будет только в городе, стоит отдать предпочтение компактному транспорту.

Видео дня

Совет №2. При выборе конкретной модели стоит изучить ее слабые стороны. Сделать это можно на основе отзывов других пользователей. К примеру, если выбор пал на Daewoo Matiz, среди недостатков стоит отметить слабое ЛКП, частую поломку генератора и бензонасоса.

Совет №3. Как только удалось определиться с моделью и рассмотреть ее преимущества и недостатки, можно отправляться на поиски объявлений. Лучше всего использовать популярные сервисы. При выборе стоит изучить сразу несколько ресурсов, так как может отличаться стоимость вариантов. В объявлении особое внимание уделяется стоимости транспортного средства, его описанию, фотографиям и дате создания объявления. Если публикация висит давно, это должно стать поводом для сомнений в покупке.

Совет №4. Первое, что стоит выяснить при общении с продавцом - является ли он реальным собственником, и сколько лет машина находилась у него в эксплуатации. Лучше всего не иметь дел с “родственниками, соседями или перекупами”. Если же продавец оказался собственником, стоит узнать следующую информацию - сколько владельцев указано в ПТС, какой пробег ТС, были ли ДТП и числится ли транспорт в залоге или лизинге.

Совет №5. После общения с продавцом следует провести проверку транспортного средства по базам, так как не всегда можно доверять словам постороннего человека. Так можно узнать частичную, а в некоторых случаях и полную историю машины - о ДТП, количестве владельцев, расчетах ремонтных работ, работе в каршеринге или такси.

Совет №6. Если после проверки автомобиля по всем базам не удалось выявить недостатков, можно отправляться на осмотр. Лучше всего назначать встречу в светлое время суток, чтобы можно было полностью оценить состояние транспортного средства. Осмотр следует начать с проблемных мест - участки с коррозией, вмятины, царапины. Лучше всего взять с собой толщиномер, чтобы проверить ЛКП на наличие перекраски. VIN-номер автомобиля должен читаться - не быть затертым или перебитым. Его нужно сверить с данными, указанными в документации к транспорту. При запуске мотора стоит обратить внимание, как долго он прогревается, и есть ли посторонний шум. Лучше всего осмотр совмещать с посещением сервиса для проведения диагностики.

Совет №7. Перед тем как приобрести транспортное средство, следует проверить все документы - ПТС, СТС и паспорт владельца машины. Все документы должны быть оригинальными. Опасно приобретать транспорт с дубликатом ПТС, так как такие способны часто используют злоумышленники.

Совет №8. Если автомобиль полностью устраивает, следует договориться о его стоимости. Она должна соответствовать состоянию машины и входить в заданный бюджет. Можно попросить дополнительную скидку, если во время осмотра были обнаружены повреждения.

Совет №9. Для оформления сделки потребуется 3 бланка ДКП, 3 бланка акта приема-передачи транспорта, паспорт покупателя и владельца, ПТС, СТС. Стоимость транспортного средства нужно прописывать и цифрами, и прописью. Главное - правильно занести все данные об участниках сделки. После этого можно вписывать данные в ПТС. Только на следующем этапе проходит передача денежных средств. Лучше всего делать это переводом, чтобы не сомневаться в подлинности купюр. На завершающем этапе подписывает акт приема-передачи машины.

Совет №10. Покупателю транспорта остается только поставить транспортное средство на учет в ГИБДД. Для этого следует собрать пакет документов - ПТС, СТС, ДКП, акт приема-передачи, страховой полис, квитанцию об оплате госпошлины и диагностическую карту. Инспектор проверит документы, осмотрит автомобиль. Если все в порядке, машина будет зарегистрирована на нового владельца.