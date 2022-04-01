BMW представила электрический седан i3 для рынка Китая

Выпускать ее будут также на территории Поднебесной. Сборка четырехдверной BMW i3 начнется в мае 2022 года, с хэтчбеком они будут пересекаться только три месяца, он сойдет со сцены в июле.

Фото: Открытые источники Открытые источники

Машина основана на платформе CLAR, которая используется на многих современных BMW, в том числе на классической «тройке» с двигателем внутреннего сгорания. Новинка оснащена тяговой литий-ионной батареей на 66,1 кВт*ч, ее поставщик – китайская фирма CATL.