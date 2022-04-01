Купить двигатель на разборке или сделать капитальный ремонт?

Часто при поломке силовой установки самым оптимальным вариантом является приобретение подержанного мотора. Как правило, б/у двигатель с установкой обходится бюджетнее, чем ремонт поломанного агрегата. Кроме того, эффективность капитального ремонта не всегда оказывается закономерной - все зависит от характера поломки и умений специалиста.

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Контрактный мотор - что это? Данный термин закрепился еще в те времена, когда устанавливался запрет на стандартную замену двигателей на машинах. Серийным номер силовой установки должен был отвечать VIN-номеру. Замену вышедшего из строя мотора на б/у проводили с соблюдением определенных правил с поставкой необходимого двигателя по условиям контракта. Однако сейчас законодательство не связывает номер мотора с кузовом автомобиля, поэтому проводить замену и установку можно без каких-либо ограничений.

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В современности под термином “контрактный двигатель” понимают любой силовой агрегат, который находился в эксплуатации. Процедура по снятию с донора в большинстве случаев проводится легально, как и составление объявления о продаже. Некоторые компании могут предлагать установки в комплекте с оборудованием - блок управления, турбина, коллектор, стартер и генератор. Но есть и другой тип - просто мотор, поддон, блок и внутренние комплектующие.

Откуда берутся? Автомобили, с которых снимаются моторы, попадают на авторазбор по разным причинам. Как правило, это угон или ДТП, а также утилизация ТС. Большую часть занимают машины, которые находились в бережной эксплуатации, но на авторазборе есть и плохие экземпляры - сломались из-за проблем в моторе. Но даже в таких случаях диагностировать дефект можно - мотор не будет заводиться. Крупные компании, которые занимаются реализацией б/у-комплектующих, не будут портить собственную репутацию - они выставляют на продажу проверенные детали. Стоит выбирать такую компанию, которая предоставляет гарантию на свою продукцию, хотя бы на 30 дней.

Как выбрать? Есть несколько правил, которых следует придерживаться при выборе подержанного мотора. Первый критерий - доступность информации о двигателе. Крупные импортеры стараются снимать даже отчет в формате видео, чтобы подтвердить работоспособность установки. Даже по таким данным можно сделать первые выводы - состояние маслозаливной горловины, проверка уровня масла, кадры с панелью приборов с наличием или отсутствием ошибок и прочее.

Когда есть возможность выбирать мотор на складе, нужно обратить внимание, мыт ли он. Если он идеально чистый, это не самый хороший признак, который может стирать некоторые данные об эксплуатации. Так нельзя будет определить течи, если они были. Если на поверхности есть ржавчина и окислы, это не является проблемой и причиной для отказа от варианта. Напротив, так можно понять, в каких условиях и как использовался двигатель.

Пробка маслозаливной горловины после стабильной эксплуатации не может пребывать в чистом виде. На поверхности должна быть пленка масла, но не нагар, пена, посторонние фракции. Последние факторы могут указывать на проблемы с мотором. При проверке следует осмотреть и масляный фильтр. На нем должен находиться отработанный состав, а не густая черная масса. Чтобы узнать, вскрывали двигатель или нет, можно проверить заводские уплотнители - герметик, прокладка из резины и прочее. Не фирменный герметик определяется характерным цветом.

Не лишним будет проверить все соединения мотора - болты, гайки, хомуты и прочее. На них не должно быть следов откручивания. В противном случае можно сказать, что двигатель вскрывали. Если снимался хомут, на это укажут характерные вмятины на трубках или патрубках. Дроссельная заслонка тоже нуждается в осмотре. Она не должна закисать и содержать за собой густой слой грязи, нагара и влаги. Плохим признаком является впускной коллектор, покрытый грязью.

Если есть возможность, рекомендуется снять один из патрубков в системе вентиляции картерных газов. Внутри должна наблюдаться чистота. Если он запотевает, это признак нормальной работы. Хороший показатель состояния мотора - турбина без жирных следов масла и люфта.

Чтобы удостовериться в исправности установки, можно использовать компрессометр. Если такого приспособления нет, можно провести проверку самостоятельно - провернуть мотор ключом по часовой стрелке, предварительно зацепившись за шкив коленчатого вала. При нормальной компрессии ключ на начальном этапе будет передвигаться слишком туго и отпружинивать. В момент открытия клапанов он быстро прокручивается.

Установка и запуск. Проводить процедуру по установке б/у двигателя должны специалисты, которые знают особенности правильной настройки и первого запуска агрегата. Предварительно мотор можно подготовить - промыть. Полный обзор с рекомендациями по выбору контрактного мотора представлен на портале "drive2.ru".