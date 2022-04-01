Премиум-кроссоверы Exeed стоят в Казахстане намного дешевле, чем в РФ

Портал «Китайские автомобили» сравнил цены на модели премиальной линейки Exeed (суббренд Chery) в России и в Казахстане. Оказалось, что на нашем рынке автомобили стоят ощутимо дороже. Например, кроссовер LX можно купить за 15,1-15,9 миллиона тенге, что в пересчете на рубли составляет 2,68-2,8 миллиона, в то время как в России такой автомобиль обойдется минимум в три миллиона рублей (рекомендованные цены, указанные на сайте марки, доходят до 3,3 миллиона).

Фото: Chery Exeed LX Chery Exeed LX

Аналогичная ситуация и с двумя другими моделями, TXL и VX. В Казахстане за TXL, оснащенный 186-сильным 1,6-литровым мотором, «роботом» и полным приводом, просят 19,9-20,9 миллиона тенге в зависимости от комплектации: по нынешнему курсу это равно 3,53 и 3,7 миллиона рублей соответственно. В России рекомендованные розничные цены на TXL варьируются от 3 999 900 до 4 249 900 рублей.

VX доступен в Казахстане в семиместном исполнении и с турбомотором 2.0 на 249 сил. Он стоит 22,44 миллиона и 22,94 миллиона тенге за комплектации Premium и Flagship соответственно. В пересчете на рубли это почти четыре и 4,07 миллиона. В России РРЦ на флагманский кроссовер составляют 4 879 900 и 5 249 900 рублей.

Chery Exeed TXL