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2 часа назад

Журналисты предположили, что под камуфляжем скрывается обновленная Arkana

Motor.ru

В распоряжении сайта AutoEvolution оказались шпионские фотографии таинственного купеобразного кроссовера Renault, который проходит испытания в Германии. Журналисты обратили внимание на то, что автомобиль похож на Arkana, однако у него иная оптика и дизайн радиаторной решетки. В Европе такая модель продается, но она отличается от российской версии — европейский вариант построен на платформе Clio, в то время как у российской Арканы другая «тележка».

Появились шпионские фото неизвестного кросс-купе Renault
Фото: AutoEvolutionAutoEvolution

Версий несколько. Одни предполагают, что в объективы шпионских камер попала кросс-версия турецкого седана Taliant (он же Dacia Logan третьего поколения), а «Российская газета» считает, что на снимках запечатлен новый кроссовер для нашего рынка, построенный на базе российского Renault Logan.

Последнее предположение звучит не очень убедительно на фоне слухов о том, что французская марка может продать свою долю в АвтоВАЗе и свернуть бизнес в России. Кроме того, непонятно, зачем проводить тесты локальной модели за рубежом.

AutoEvolution
AutoEvolution
AutoEvolution

Однако еще в начале года глава российского офиса Renault Ян Птачек анонсировал мировую премьеру некой важной модели, которая должна состояться в России в течение 2022 года. Возможно, из-за геополитической обстановки французский автопроизводитель посчитал, что целесообразнее перенести презентацию в Европу, но подтверждения этому пока нет.

Что же касается упомянутого Logan третьего поколения, то он дебютировал в Европе одновременно с Sandero еще осенью 2020 года, но под румынской маркой Dacia. В России новинку ждут в течение 2022 года: прототипы следующего Логана и Сандеро уже не раз замечали во время дорожных испытаний на российских дорогах. Впрочем, решение о запуске может быть пересмотрено.

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