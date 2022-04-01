Появились шпионские фото неизвестного кросс-купе Renault

В распоряжении сайта AutoEvolution оказались шпионские фотографии таинственного купеобразного кроссовера Renault, который проходит испытания в Германии. Журналисты обратили внимание на то, что автомобиль похож на Arkana, однако у него иная оптика и дизайн радиаторной решетки. В Европе такая модель продается, но она отличается от российской версии — европейский вариант построен на платформе Clio, в то время как у российской Арканы другая «тележка».

Фото: AutoEvolution AutoEvolution

Версий несколько. Одни предполагают, что в объективы шпионских камер попала кросс-версия турецкого седана Taliant (он же Dacia Logan третьего поколения), а «Российская газета» считает, что на снимках запечатлен новый кроссовер для нашего рынка, построенный на базе российского Renault Logan.

Последнее предположение звучит не очень убедительно на фоне слухов о том, что французская марка может продать свою долю в АвтоВАЗе и свернуть бизнес в России. Кроме того, непонятно, зачем проводить тесты локальной модели за рубежом.

AutoEvolution

AutoEvolution

AutoEvolution

Однако еще в начале года глава российского офиса Renault Ян Птачек анонсировал мировую премьеру некой важной модели, которая должна состояться в России в течение 2022 года. Возможно, из-за геополитической обстановки французский автопроизводитель посчитал, что целесообразнее перенести презентацию в Европу, но подтверждения этому пока нет.