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1 час назад

Большинство кроссоверов провалили тест ремней безопасности

Motor.ru

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) продолжает разнообразно испытывать автомобили с целью сделать их безопаснее. На этот раз специалисты оценили 26 кроссоверов на предмет наличия достаточных визуальных и звуковых сигналов, напоминающих водителю и пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Лишь два внедорожника удостоились от экспертов оценки «Хорошо».

Большинство кроссоверов провалили тест ремней безопасности
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалисты провели испытания системы безопасности среди 26 популярных кроссоверов. В ходе исследования эксперты оценивали соотношение высоты тона и частоты повторения звукового предупреждения, а также визуальные сигналы. В результате испытаний только Subaru Ascent и Forester получили оценку «Хорошо». Чуть хуже оснащены Hyundai Palisade и Tucson, а также Nissan Pathfinder и Rogue. Остальные автомобили оборудованы незначительно или плохо.

Для хорошей оценки автомобили должны быть оснащены громкой звуковой сигнализацией, которую можно легко услышать на фоне постороннего шума в салоне. Визуальные и звуковые напоминания должны сохранятся не менее 90 секунд, если ремень безопасности занятого сиденья в первом ряду остается не пристегнутым. Для пассажиров второго ряда время необходимого звукового сопровождения составляет 30 секунд. Кроме того, автомобиль должен подавать визуальный сигнал в момент запуска двигателя.

Чтобы получить от экспертов приемлемую оценку, транспортное средство должно соответствовать всем требованиям, применяемым для пассажиров первого ряда сидений. Предельный показатель заработали модели, имеющие хотя бы восьмисекундное звуковое оповещение для передних пассажиров. Автомобили с напоминаем о необходимости пристегнуть ремни менее восьми секунд получили оценку «Плохо».

В конце февраля эксперты Страхового институт дорожной безопас­ности США назвали самые безопасные в мире автомобили. Максимально возможную оценку получили 65 транспортных средств.

Автоэксперт,Nissan Pathfinder,Nissan,Subaru,Hyundai,
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