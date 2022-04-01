Новая Toyota GR Corolla: более 300 сил, МКП, полный привод, ручная сборка

Подразделение Gazoo Racing, в чьей компетенции находится автоспортивное направление Toyota, представило "заряженную" версию хэтчбека Corolla, который заставляет напрячься Subaru WRX и Volkswagen Golf R.

Фото: Toyota Toyota

Спортивная версия основана на серийном хэтче Toyota Corolla, которая получила ряд важных изменений. GR Corolla имеет увеличенное количество точек сварки и лучше проклеена для увеличения жёсткости кузова. Капот и передние двери с целью компенсации веса изготовили из алюминиевого сплава, и, таким образом, масса хот-хэтча составляет 1474 кг (+ 86 кг по сравнению с "гражданской" версией модели).

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Инженеры GR переделали подвеску, заменив амортизаторы, пружины, установив дополнительные стабилизаторы, чтобы обеспечить оптимальное поколение автомобиля в любых условиях. Также были установлены более мощные тормозные механизмы. Опционально GR Corolla можно оснастить передним и задним дифференциалами с ограниченным скольжением.

В движение модель приводится бензиновым трёхцилиндровым двигателем G16E-GTS объёмом 1.6 литра, мощностью 304 л.с. и крутящим моментом 370 Нм. Это почти в два раза больше, чем предлагает обычная "Королла", больше, чем у Subaru WRX, развивающего 275 л.с., но меньше, чем у Volkswagen Golf R, в распоряжении которого 315 л.с.

Мотор агрегатируется исключительно 6-ступенчатой МКП, система полного привода позволяет распределять момент между передней и задней осями в соотношении 60:40, 50:50 и 30:70.

Toyota

Что касается внешнего вида, то GR Corolla ожидаемо получила более агрессивный дизайн бамперов, большой диффузор, спойлер, накладки на пороги, чёрный декор. Если говорить о выхлопной системе с тремя патрубками, то это не обманка: конструкция действительно имеет три канала, которые необходимы для эффективного отведения газов и снижения шума.

Toyota

Салон выполнен в чёрном цвете, причём от акцентов красного или другого яркого цвета отказались и сделали прострочку серыми нитками. Материал отделки - ткань. На педалях установлены металлические накладки. Панель приборов - цифровая, "нарисованная" на дисплее диагональю 12.3 дюйма. Размер тачскрина - 8 дюймов.

Toyota

У GR Corolla будет спецверсия Circuit Edition, которую отличает большое антикрыло, капот с вентиляционными вставками, красные тормозные суппорты, карбоновая крыша, салон из кожи и алькантары, а также расширенный список опций в стандартной комплектации: аудиосистема JBL с восемью динамиками, подогревы руля и сидений, климат-контроль, беспроводная зарядка.

Сборка хот-хэтча будет осуществляться в Мотомати, Япония, и это знаковое место, являющееся родиной легендарных моделей Supra A80 и Lexus LFA. В компании отметили, что во главе угла стоит качество, а не количество, и поэтому при производстве будет шире использоваться ручной труд.