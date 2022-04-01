Возраст замены: через сколько лет продавать автомобиль

Перед автовладельцами рано или поздно встает вопрос, по достижении какого возраста следует менять машину? Автоэксперты рекомендуют в этом случае руководствоваться несколькими критериями, среди которых техническое состояние, гарантийный срок, ликвидность, рост затрат на ремонт.
Гарантия производителя, как правило, заканчивается через 2-3 года (или 80-100 тысяч км пробега). Но помимо общей технической гарантии на автомобиль производители предоставляют также гарантию на сквозную коррозию кузова. Для корейских и японских машин она составляет около 6-7 лет, для европейских марок – от 10 до 12 лет.
После окончания гарантийного срока все последующие ремонтные работы придется оплачивать из собственных средств, напоминает портал Tarantas news. Именно этого стремятся избежать автовладельцы, которые считают нужным продавать машину спустя 2-3 года после покупки.
При продаже машины владелец в этом случае несет определенные издержки. Потери в цене за три года эксплуатации могут составить от 10 до 50% в зависимости от модели, комплектации и даже цвета. В дальнейшем снижение стоимости замедляется, поэтому многие россияне считают возможным менять авто через 6-8, и даже 10 лет после покупки.
Следует помнить и о том, что появление новых автомобилей в модельном ряду и рестайлингов удешевляет стоимость текущей модели на рынке. Для того, чтобы не упустить подходящий момент для замены авто, нужно следить за обновлениями модельного ряда бренда.
Расходы на содержание автомобиля возрастают через 7-8 лет эксплуатации, так как чаще возникает необходимость в ремонте. Перед водителем закономерно возникает выбор – вкладываться в ремонт или заменить машину. В любом случае, регулярное прохождение техобслуживания поможет обезопасить себя от неожиданных поломок и сэкономить на дорогостоящих ремонтах. Более того, исправность всех систем автомобиля при продаже – значимый фактор, который сказывается на конечной стоимости машины.
По мнению специалистов, оптимальным сроком замены автомобиля для состоятельных автовладельцев является период эксплуатации до 3 лет. Большинство автомобилистов могут отсрочить продажу на 5-8 лет после покупки. На принятие решение могут влиять разные факторы, в том числе вопрос престижа, увеличение семьи, переезд или просто желание порадовать себя более современной моделью. Но в настоящих условиях все же имеет смысл не торопиться со сделкой и понаблюдать за ситуацией на рынке.
Как писал сайт Profile.ru, на фоне нестабильности рынка в начале марта частные и коммерческие продавцы автомобилей в России начали останавливать продажи. Дело в том , что у частных продавцов нет уверенности, что они смогут приобрести что-то достойное на вырученные от продажи машины деньги.