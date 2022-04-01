Возраст замены: через сколько лет продавать автомобиль

Перед автовладельцами рано или поздно встает вопрос, по достижении какого возраста следует менять машину? Автоэксперты рекомендуют в этом случае руководствоваться несколькими критериями, среди которых техническое состояние, гарантийный срок, ликвидность, рост затрат на ремонт.

Фото: Профиль Профиль

Гарантийный срок

Видео дня

Гарантия производителя, как правило, заканчивается через 2-3 года (или 80-100 тысяч км пробега). Но помимо общей технической гарантии на автомобиль производители предоставляют также гарантию на сквозную коррозию кузова. Для корейских и японских машин она составляет около 6-7 лет, для европейских марок – от 10 до 12 лет.

После окончания гарантийного срока все последующие ремонтные работы придется оплачивать из собственных средств, напоминает портал Tarantas news. Именно этого стремятся избежать автовладельцы, которые считают нужным продавать машину спустя 2-3 года после покупки.

Ликвидность

При продаже машины владелец в этом случае несет определенные издержки. Потери в цене за три года эксплуатации могут составить от 10 до 50% в зависимости от модели, комплектации и даже цвета. В дальнейшем снижение стоимости замедляется, поэтому многие россияне считают возможным менять авто через 6-8, и даже 10 лет после покупки.

Бренды и обновление моделей

Следует помнить и о том, что появление новых автомобилей в модельном ряду и рестайлингов удешевляет стоимость текущей модели на рынке. Для того, чтобы не упустить подходящий момент для замены авто, нужно следить за обновлениями модельного ряда бренда.

Регулярное техобслуживание

Расходы на содержание автомобиля возрастают через 7-8 лет эксплуатации, так как чаще возникает необходимость в ремонте. Перед водителем закономерно возникает выбор – вкладываться в ремонт или заменить машину. В любом случае, регулярное прохождение техобслуживания поможет обезопасить себя от неожиданных поломок и сэкономить на дорогостоящих ремонтах. Более того, исправность всех систем автомобиля при продаже – значимый фактор, который сказывается на конечной стоимости машины.

Итоги

По мнению специалистов, оптимальным сроком замены автомобиля для состоятельных автовладельцев является период эксплуатации до 3 лет. Большинство автомобилистов могут отсрочить продажу на 5-8 лет после покупки. На принятие решение могут влиять разные факторы, в том числе вопрос престижа, увеличение семьи, переезд или просто желание порадовать себя более современной моделью. Но в настоящих условиях все же имеет смысл не торопиться со сделкой и понаблюдать за ситуацией на рынке.