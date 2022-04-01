Водителям дали советы по покупке машин в условиях санкций

Российским водителям в условиях санкций стоит обратить внимание на машины из Китая, считает автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, эти автомобили не уступают привычным европейским брендам, а ситуация с запчастями будет проще. Советы автолюбителям он дал в разговоре с «Лентой.ру».

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Во-первых, в условиях санкций лучше воздержаться от идеи купить себе новую или поддержанную машину, рассказал автоэксперт, так как рынок сейчас нестабилен, а цены очень выросли.

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Если автолюбитель не может воздержаться от покупки автомобиля, то ему, в первую очередь, стоит обратить внимание на то, что некоторые дилеры закрыли представительства в России и перестали поставлять запчасти для технического обслуживания, заметил он.

«В последующем это будет немаловажный фактор, потому что машину вы сейчас купите, а запчастей на нее потом не найдете», — отметил специалист.

Автоэксперт посоветовал покупателям обратить внимание на китайские машины, которые не ушли из России, и запчасти на которые есть в России и всегда будут. Он перечислил их плюсы.

«Китайские машины сейчас ни в чем не уступают европейским аналогам, зачастую, они даже лучше. Посмотрите, сколько дополнительных "плюшек" в электрике. Покупая китайца, вы получаете волка в овечьей шкуре — по электрическому оснащению, по дополнительным опциям китаец ничем не уступает машинам, например, из немецкого премиум-класса, таким, как Mercedes, BMW — у них электропакет совсем сумасшедший», — сказал Дмитрий Славнов

Кроме того, Славнов подчеркнул, что те, кто задумался о приобретении машины, может обратить внимание на отечественный автопром.

«У нас машины делают сейчас очень хорошо», — сказал он.

Также можно рассмотреть японские бренды, которые считаются очень надежными, отметил эксперт.

Тем, у кого уже имеется иномарка, чье представительство закрылось в России, Славнов рекомендовал продать машину из-за «лихорадки» на рынке и выросших цен.

«Поскольку цены сейчас большие, продаем, кладем денежку в банк под 20 процентов, она там работает — приносит пассивный доход, а потом, когда цены на машины падают, когда рынок заполоняется, мы уже покупаем какую-нибудь хорошую машину», — дал совет Славнов.

По его словам, уже к середине или концу лета автомобильный рынок должен заполниться, а цены стабилизироваться. Он уверен, что рынок заполнится праворукими авто, которые будут ввозить в страну с Востока.