На что влияет рисунок протектора автомобильных шин

Рисунок протектора автомобильной покрышки отличается от одной модели к другой. Данное явление нельзя объяснить простым дизайнерским взглядом, так как любая шина проектируется с учетом особенностей дальнейшей эксплуатации. При выборе комплекта резины покупатель обращает внимание на типоразмерность и сезонность, однако рисунок протектора - не менее важная характеристика, которая может сказаться на эксплуатации.

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Симметричные. Автомобильные шины могут быть направленными, симметричными и асимметричными. Начать обзор стоит с самых распространенных - симметричных. Они отличаются приемлемой стоимостью и относительным комфортом. Главная особенность - одинаковый рисунок протектора с обеих сторон. Это самый распространенный в стране тип покрышек, особенно если речь идет о компактных городских транспортных средствах. К основным размерам можно отнести R13, R14 и R15.

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Преимущества. Оптимальное соотношение цены и качества является важным преимуществом. У таких покрышек есть и другие плюсы - средняя устойчивость, управляемость, комфорт, отсутствие проблем в установке, увеличенный срок службы. Последнее объясняется тем, что рисунок протектора шин позволяет устанавливать их различными способами.

Недостатки. Если использовать данный тип шин в условиях осадков, можно отметить сразу несколько недостатков - плохая управляемость и риск возникновения заноса.

Асимметричные. Главная особенность такого типа покрышек - оптимальный уровень безопасности на любом дорожном покрытии. Такие шины имеют разный рисунок на обеих сторонах. Как правило, на внешней стороне элементы протектора крупнее, что обеспечивает качественное сцепление при повороте. На внутренней стороне отверстия предусмотрены для быстрого отведения воды на сырой поверхности. Как правило, асимметричные фары представлены в среднем и большом размере. Часто их можно встретить на высокопроизводительных и габаритных автомобилях.

Преимущества. К плюсам можно отнести отличную управляемость и устойчивость при прохождении поворотов. Кроме того, такие шины имеют высокое сопротивление аквапланированию и обеспечивают максимальную безопасность. Они гораздо тише колес симметричного типа и идеально подходят для использования в автопутешествиях.

Недостатки. Более высокая стоимость отличается шины асимметричного типа. Кроме того, нужно уделять особое внимание установке.

Направленные. Такой тип покрышек имеет характерный протектор - рисунок в одном направлении. Как правило, они используются для передвижения по сырой или снежной дороге - в таких условиях они обеспечивают хорошую тягу и сцепление.

Преимущества. Такие шины отлично справляются с водой на дорожном покрытии, что сокращает риск возникновения аквапланирования. Если речь идет о зимней резине, направленный рисунок обеспечивает лучшее сцепление со снегом.

Недостатки. К минусам направленных покрышек можно отнести короткий срок службы и высокий уровень шума, особенно при износе. При установке нужно следить за тем, чтобы обеспечивалось определенное направление вращения - данный индикатор указывается на колесе.

При замене покрышек автомобилистам не стоит смешивать симметричные и асимметричные модели, так как это приведет к потере управляемости транспортного средства, особенно в условиях плохой погоды.