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4 часа назад

В марте 2022 года Lada Vesta обошла иномарки по стоимости обслуживания

Южный автомобильиещё 2

В России значительно подорожала стоимость автомобильных запчастей и технического обслуживания. Так, специалисты портала Autonews сравнили стоимость обслуживания Lada Vesta с популярными в России иномарками. У некоторых моделей стоимость обслуживания оказалась сопоставима с Lada Vesta, а у некоторых оказалась даже дешевле.

В марте 2022 года Lada Vesta обошла иномарки по стоимости обслуживания
Фото: Егор Алеев / ТАССЕгор Алеев / ТАСС

Так, эксперты портала изучили стоимость ТО-2 для различных автомобилей, которое проходят на отметке в 30 000 километров. Оно включает в себя помимо замены моторного масла, еще замену воздушного фильтра, свечей зажигания и тормозной жидкости. Так, для популярного в России Hyundai Solaris стоимость ТО-2 составляет от 18 360 до 20 500 рублей. Обслуживание Volkswagen Polo обойдется в 25 800 — 29 773 рублей. Владельцу Renault Duster придется выложить за ТО от 17 931 до 28 000 рублей. Стоимость обслуживания китайского кроссовера Haval Jolion обойдется от 16 650 до 17 800 рублей. При этом стоимость ТО для Lada Vesta составляет от 16 650 до 17 800 рублей.

Дилеры заявляют, что сейчас проблем с обслуживанием автомобилей нет, но поставку комплектующих придется подождать до двух недель. Однако к моменту поступления запчастей в дилерский центр их стоимость может значительно вырасти.

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