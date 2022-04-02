Почему в некоторых машинах аккумулятор в багажнике

Аккумулятор в транспортном средстве, как правило, расположен в передней части кузова. Это классический вариант размещения, который используется в большинстве автомобилей. Однако на рынке можно встретить и такие машины, которые используют заднее расположение аккумуляторной батареи - в багажном отделении. По большей части, такая компоновка предусматривается в автомобилях немецкого производства. Рассмотрим, какие цели преследуют конструкторы, когда ставят АКБ в багажник.

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Причины. Главная причина заключается в том, что именно такая компоновка позволяет экономить свободное пространство в моторном отсеке. По этой причине аккумуляторную батарею, которая, с точки зрения конструкции не привязана к определенному положению, устанавливают в задней части кузова. Как только в подкапотном пространстве появляется больше места, речь заходит об установке дополнительных агрегатов или более крупного мотора.

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Кроме того, современные транспортные средства используют большое количество электронных систем - эти устройства размещаются в подкапотном пространстве. Моторный отсек становится заполненным, что и приводит к оптимизации пространства. Если учитывать, что размер аккумулятора в современной машине тоже большой, место для него находится только в багажном отсеке.

Еще одна причина такого расположения - улучшение показателей развесовки транспортного средства. Казалось бы, какую роль играют лишние 15-20 кг. Но в компактных и спортивных машинах даже небольшая масса имеет значение.

Третья причина - повышение уровня безопасности при пожаре или ДТП. Если аккумулятор находится вдали от основных элементов транспорта, это положительно сказывается на безопасности. Если возникнет пожар, аккумулятор можно отсоединить от бортовой системы машины. Статистика показывает, что ДТП чаще всего происходят с фронтальным столкновением и полной блокировкой капота. Добраться до клемм в таких условиях бывает непросто.

Недостатки. Такое нестандартное размещение аккумулятора имеет свои недостатки. В зимнее время батарея будет вынуждена работать в условиях низкой температуры, что отрицательно сказывается не только на заряде, но и на ресурсе. Если аккумулятор размещен в подкапотном пространстве, он может нагреваться от работающего рядом мотора. Сзади он все время находится на морозе и холоде.

Еще один недостаток - доступ к аккумулятору открывается не сразу. Сначала нужно открыть крышку багажника, затем освободить отделение и частично разобрать обшивку. Кроме того, аккумулятор может устанавливаться в пол - где обычно стоит запасное колесо.

Еще один минус распространяется на те автомобили, которые оснащены электроприводом багажника. Если АКБ выйдет из строя или разрядится, получить доступ к багажному отделению будет не так просто. Придется искать ключ, чтобы вытащить аккумулятор. Нельзя не согласиться с тем, что такая компоновка имеет значительные недостатки - по этой причине ее стараются не использовать современные производители.