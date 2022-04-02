Минобороны заявило об уничтожении хранилищ с топливом украинского НПЗ

Вооруженные силы России уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Украине. Об этом сообщил журналистам субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования был нанесен утром в субботу, 2 апреля. Конашенков уточнил, что с НПЗ производилось снабжение группировки ВСУ в центральных и восточных районах страны.

За ночь российская авиация уничтожила 67 военных объектов Украины, среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.